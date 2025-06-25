"Беда и мир идут рядом": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием об окончании войны

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что накануне окончания войны Украину могут постигнуть „две беды“.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что в Украине может произойти два плохих события.

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«Через две беды — будет вам счастье. Первая беда — это снятие какого-то ключевого человека с поста или жизни. Вторая беда — это надо будет пережить большой удар. Мы видим, что большая беда и мир идут бок о бок», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.