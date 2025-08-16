ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
73
Время на прочтение
3 мин

Белая Луна в Леве с 12 августа 2025 по 13 марта 2026 года: особенности периода и подробный гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи подготовили подробный гороскоп для каждого знака зодиака.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Луна в Леви

Луна в Леви / © ТСН

С 12 августа 2025 года по 13 марта 2026 года Белая Луна (Селена) будет находиться в знаке Льва, открывая период духовного подъема, творческих возможностей и гармонии в отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Селена, или Белая Луна, в астрологии считается символом светлой кармы, духовной поддержки и защиты. Ее пребывание во Льве усиливает качества этого знака – щедрость, благородство, любовь к жизни, креативность. Это время, когда благие намерения будут вознаграждены, а искренность откроет двери к новым шансам. Однако энергия Селены поддерживает только тех, кто действует честно, без агрессии и корысти.

Особенности периода

  • Усиление творческих и лидерских свойств.

  • Возможность наладить отношения с семьей, особенно родителями и старшими родственниками.

  • Поддержка высших сил по важным делам при условии искренних намерений.

  • Появление новых людей и обстоятельств, которые помогут решить давние проблемы.

Гороскоп для всех знаков зодиака

  • Овен
    Ваша энергия в этот период усилится. Белая Луна поможет реализовать амбициозные планы, особенно в творчестве и личных проектах. Следует больше времени проводить с семьей и делиться опытом с младшими.

  • Телец
    Вы получите шанс укрепить финансовую стабильность и построить более крепкие родственные отношения. Это удачное время для домашних перемен, покупки недвижимости или инвестиций в семейный бизнес.

  • Близнецы
    Период подарит множество новых знакомств и возможностей в коммуникации. Ваша способность вдохновлять других будет особенно ценна. Возможно удачное партнерство в творческих или медийных областях.

  • Рак
    Белая Луна поможет восстановить эмоциональную гармонию. Вы сможете разрешить давние семейные конфликты, укрепить отношения и обрести духовную поддержку у близких.

  • Лев
    Это ваше звездное время. Вы будете в центре внимания, и Вселенная предоставит ресурсы для воплощения смелых мечтаний. Важно действовать с великодушием и не злоупотреблять доверием окружающих.

  • Дева
    Для вас это период тихого внутреннего роста. Вы сможете переосмыслить жизненные приоритеты, избавиться от лишнего и наполниться новыми идеями. Благоприятное время для благотворительных проектов.

  • Весы
    Социальная жизнь активизируется. Вы сможете расширить круг единомышленников и реализовать амбициозный общий проект. Важно ощущать баланс между личными потребностями и командными интересами.

  • Скорпион
    Время профессионального роста. Вы получите поддержку авторитетных людей или наставников. Возможно повышение, новая работа или признание ваших достижений.

  • Стрелец
    Вас ждут путешествия, обучение или открытие новых горизонтов. Это хорошее время для работы над масштабными идеями и участия в международных проектах.

  • Козерог
    Белая Луна поможет освободиться от старых ограничений и наладить финансовые дела. Вы сможете найти поддержку по сложным вопросам и выйти на новый уровень стабильности.

  • Водолей
    Период гармонизации отношений. Вы сможете улучшить личную жизнь, укрепить партнерские связи и найти общий язык с теми, с кем раньше были недоразумения.

  • Рыбы
    Пора заботиться о здоровье и внутреннем равновесии. Белая Луна поддержит вас в бытовых делах и поможет найти больше радости в ежедневных ритуалах.

Белая Луна во Льве принесет светлые изменения тем, кто готов действовать с любовью и искренностью. Это время, когда добро возвращается сторицей, а внутренний свет способен проложить путь к гармонии и успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie