Луна в Леви / © ТСН

Реклама

С 12 августа 2025 года по 13 марта 2026 года Белая Луна (Селена) будет находиться в знаке Льва, открывая период духовного подъема, творческих возможностей и гармонии в отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Селена, или Белая Луна, в астрологии считается символом светлой кармы, духовной поддержки и защиты. Ее пребывание во Льве усиливает качества этого знака – щедрость, благородство, любовь к жизни, креативность. Это время, когда благие намерения будут вознаграждены, а искренность откроет двери к новым шансам. Однако энергия Селены поддерживает только тех, кто действует честно, без агрессии и корысти.

Реклама

Особенности периода

Усиление творческих и лидерских свойств.

Возможность наладить отношения с семьей, особенно родителями и старшими родственниками.

Поддержка высших сил по важным делам при условии искренних намерений.

Появление новых людей и обстоятельств, которые помогут решить давние проблемы.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Ваша энергия в этот период усилится. Белая Луна поможет реализовать амбициозные планы, особенно в творчестве и личных проектах. Следует больше времени проводить с семьей и делиться опытом с младшими.

Телец

Вы получите шанс укрепить финансовую стабильность и построить более крепкие родственные отношения. Это удачное время для домашних перемен, покупки недвижимости или инвестиций в семейный бизнес.

Близнецы

Период подарит множество новых знакомств и возможностей в коммуникации. Ваша способность вдохновлять других будет особенно ценна. Возможно удачное партнерство в творческих или медийных областях.

Рак

Белая Луна поможет восстановить эмоциональную гармонию. Вы сможете разрешить давние семейные конфликты, укрепить отношения и обрести духовную поддержку у близких.

Лев

Это ваше звездное время. Вы будете в центре внимания, и Вселенная предоставит ресурсы для воплощения смелых мечтаний. Важно действовать с великодушием и не злоупотреблять доверием окружающих.

Дева

Для вас это период тихого внутреннего роста. Вы сможете переосмыслить жизненные приоритеты, избавиться от лишнего и наполниться новыми идеями. Благоприятное время для благотворительных проектов.

Весы

Социальная жизнь активизируется. Вы сможете расширить круг единомышленников и реализовать амбициозный общий проект. Важно ощущать баланс между личными потребностями и командными интересами.

Скорпион

Время профессионального роста. Вы получите поддержку авторитетных людей или наставников. Возможно повышение, новая работа или признание ваших достижений.

Стрелец

Вас ждут путешествия, обучение или открытие новых горизонтов. Это хорошее время для работы над масштабными идеями и участия в международных проектах.

Козерог

Белая Луна поможет освободиться от старых ограничений и наладить финансовые дела. Вы сможете найти поддержку по сложным вопросам и выйти на новый уровень стабильности.

Водолей

Период гармонизации отношений. Вы сможете улучшить личную жизнь, укрепить партнерские связи и найти общий язык с теми, с кем раньше были недоразумения.

Рыбы

Пора заботиться о здоровье и внутреннем равновесии. Белая Луна поддержит вас в бытовых делах и поможет найти больше радости в ежедневных ритуалах.

Белая Луна во Льве принесет светлые изменения тем, кто готов действовать с любовью и искренностью. Это время, когда добро возвращается сторицей, а внутренний свет способен проложить путь к гармонии и успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.