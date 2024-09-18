Близнецам не стоит искать приключений, а Тельцам будет тяжело: гороскоп по картам Таро на 18 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 сентября 2024 года рассказывает, что Девам следует искать партнеров, а Весам нужно проявить силу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж мечей"

Впереди – испытание, но вы справитесь. В отношениях не стоит оскорблять партнера. Действуйте активно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Будет тяжело. В любви возможны образы друг на друга. На работе лучше иметь запасы денег.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Определитесь с тем, что вы желаете. В любви не ищите приключений. На работе не рассказывайте о своих эмоциях.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка мечей"

Иногда следует брать паузу. В отношениях скрывайте ваши чувства. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Чувства не дают вам покоя. В любви прислушивайтесь к мудрому совету. Действуйте активно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите партнеров. В отношениях ищите не только партнера или партнершу, но и единомышленника. На работе не следует сразу браться за большой проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Сила"

Действуйте и побеждайте. В отношениях продемонстрируйте характер. А в рабочих вопросах пришло время для профессионализма.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Ищите партнеров. В отношениях действуйте "с огоньком". На работе пришло хорошее время, чтобы продемонстрировать проактивность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях ожидайте улучшения. А на работе не стоит рассказывать об отношениях.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Влюбленные"

В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет сделать выбор.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не хотите действовать. У любви может быть больно. Докажите, что имеете силу на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.