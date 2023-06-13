Близнецам нужно научиться доверять, а Весам двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 13 июня 2023 года

Карты Таро позволяют лучше понимать себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 июня 2023 г. рассказывает, что Козорогов ожидают новые победы, а Близнецам стоит начать доверять людям.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 июня 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Пора обороняться. В отношениях проявите силу воли. Разместите агрессии на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка мечей"

Разрешение ситуации – просто у вас под носом. В любви наступают трудные времена. Не давайте себя обижать на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Влюбленные"

Доверие – ваше ключевое слово дня. Доверяйте своему партнеру на работе и раскройте свой потенциал на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от любопытных предложений. В отношениях разрешите себе больше эмоций. Доверяйте сотрудникам на работе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Пора попробовать что-то новое. В любви задумайтесь над общим проектом. На работе нужно начать что-то новое и прибыльное.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж мечей"

Не оскорбляйте других людей. Закройте на немного свое сердце. В решении рабочих вопросов опирайтесь на интеллект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте изо всех сил. Проявите активность в движении по карьерной лестнице.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева жезлов"

Включите мозг по полной. Продемонстрируйте интеллект в отношениях. Продемонстрируйте профессионализм на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте свое сердце. Добавьте щепотку страсти в отношения. Прислушайтесь к голосу интуиции по делам.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди новые победы. В отношениях ждите большего. На работе покажите, что вы – лучшие.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте один вариант пути. В любви задумайтесь о синице в руках. На работе не гонитесь за всем сразу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. Смело двигайтесь вперед в отношениях. Действуйте более активно на работе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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