Близнецам нужно прорываться вперед, а Львам может быть больно: гороскоп по картам Таро на 23 мая 2023 года

Карты Таро рассказывают больше о жизненном пути.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 мая 2023 г. рассказывает, что Рыбам придется показать свою силу, а Ракам стоит проявить активность.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед энергий. В отношениях возможна определенная прохлада. Что касается работы, то в этом деле важен ваш задор.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Влюбленные"
Доверьтесь ощущениям. В любви царит гармония. В карьере будет царить порядок.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
"Только вперед!" — говорят карты. В любви прорывайтесь вперед. На работе показывайте энтузиазм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите активность. В отношениях прислушайтесь к совету мудрого и старшего мужчины. В рабочих вопросах прислушивайтесь к советам шефа.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но закрываете глаза. В любви может быть больно. В финансовых ситуациях остерегайтесь новых вызовов.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Луна"
Задумайтесь над скрытым. В отношениях проверьте партнера. Что касается работы, стоит обнаружить недругов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешенный"
Измените взор на вещи. В любви измените ситуацию. На работе ожидайте перемен.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в чувство. В отношениях ждите расцвета. Что касается работы, то вам поможет вдохновение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно, но без боли невозможны перемены. В любви возможны ссоры. В финансовых вопросах ждите вызовов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди новые открытия. В отношениях ждите нового. Что касается работы, то возможны новые проекты.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король пентаклей"
Начните копить средства. В любви прислушивайтесь к совету уважаемого мужчины. На работе не тратьте деньги зря.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вам придется защищать свое. В отношениях отстаивайте свою позицию. Что касается работы, то придется показать свою силу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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