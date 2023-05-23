Близнецам нужно прорываться вперед, а Львам может быть больно: гороскоп по картам Таро на 23 мая 2023 года

Карты Таро рассказывают больше о жизненном пути.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 мая 2023 г. рассказывает, что Рыбам придется показать свою силу, а Ракам стоит проявить активность.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед энергий. В отношениях возможна определенная прохлада. Что касается работы, то в этом деле важен ваш задор.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

Доверьтесь ощущениям. В любви царит гармония. В карьере будет царить порядок.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

"Только вперед!" — говорят карты. В любви прорывайтесь вперед. На работе показывайте энтузиазм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите активность. В отношениях прислушайтесь к совету мудрого и старшего мужчины. В рабочих вопросах прислушивайтесь к советам шефа.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но закрываете глаза. В любви может быть больно. В финансовых ситуациях остерегайтесь новых вызовов.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Задумайтесь над скрытым. В отношениях проверьте партнера. Что касается работы, стоит обнаружить недругов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешенный"

Измените взор на вещи. В любви измените ситуацию. На работе ожидайте перемен.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях ждите расцвета. Что касается работы, то вам поможет вдохновение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но без боли невозможны перемены. В любви возможны ссоры. В финансовых вопросах ждите вызовов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди новые открытия. В отношениях ждите нового. Что касается работы, то возможны новые проекты.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король пентаклей"

Начните копить средства. В любви прислушивайтесь к совету уважаемого мужчины. На работе не тратьте деньги зря.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вам придется защищать свое. В отношениях отстаивайте свою позицию. Что касается работы, то придется показать свою силу.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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