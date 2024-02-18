Близнецам нужно задуматься о финансах, а Ракам — стремиться к большему: гороскоп по картам Таро на 18 февраля 2024 года

Карты Таро позволяют многое понять о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 февраля 2024 г. рассказывает, что Рыбам стоит проявить внутренний огонь, а Львам — больше двигаться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 февраля 2924 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не стоит себя перенапрягать. В отношениях все делите надвое. На работе не следует выполнять чужих задач.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король жезлов"

Проявите пыл в делах, которые вы делаете. В любви зажигайте вторую половинку на новые свершения. В рабочих вопросах будьте активны.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж пентаклей"

Задумайтесь над своими деньгами. В отношениях пройдите тест на жажду денег. На работе следует начать накапливать.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях стремитесь к большему. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к сердцу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь. В отношениях выберите общую цель. На работе следует выбрать цель, к которой следует двигаться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Помните, что все меняется. В любви ожидайте перемен. А на работе позаботьтесь о запасном плане.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайтесь к прошлому, но не погружайтесь в него. В отношениях преодолейте призраков прошлого. А на работе лучше отдохнуть.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях ждите приятных сюрпризов. В движении по карьерной лестнице ищите новые возможности.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь врагов. В отношениях может быть больно. На работе не уходите на конфронтацию.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте мудро. В отношениях не гонитесь за всем и сразу. На работе выберите одну цель.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

Выбирайте новый путь. В любви идите за новыми чувствами. На работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте страсть. Действуйте активно на работе.

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