Близнецам пора овладеть собой, а Ракам стоит уверенно стоять на ногах: гороскоп по картам Таро на 9 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше чувствовать себя в кризисных ситуациях.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 мая 2024 г. рассказывает, что страхи Овнов вылезут на поверхность, а Тельцам не стоит зацикливаться на быту.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка мечей"
Ваши страхи вылезут на поверхность. В отношениях будет больно. На работе ждите новых испытаний.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не стоит только на одном быту строить свою жизнь. В любви не оскорбляйте друг друга. На работе будет тяжело.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Освойте себя. Начните экономить в отношениях. На работе возьмитесь за новый проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Император"
Уверенно стойте на ногах. В отношениях проявите силу. На работе овладейте своими чувствами и эмоциями.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Ваш путь только начинается. Не тратьте эмоции впустую. В рабочих вопросах не показывайте эмоций.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Всё может уничтожиться. В отношениях ожидайте перемен. Лучше найдите себе новую работу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Ищите новые возможности. В любви не требуйте многого от партнера. Придумайте еще какой-нибудь способ для зарабатывания денег.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы чистая энергия. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице не сдерживайте себя.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз кубков"
Наполнитесь энергией. Откройтесь заново в отношениях. В рабочих вопросах прислушивайтесь к голосу сердца.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите место для покоя. В отношениях возьмите паузу, а на работе — пора отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Развивайтесь. В любви раскройте ваши чувства по полной. А на работе продолжайте активность.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Ожидайте вознаграждения. В отношениях выбирайте стабильность. Действуйте спокойно на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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