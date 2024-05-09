Близнецам пора овладеть собой, а Ракам стоит уверенно стоять на ногах: гороскоп по картам Таро на 9 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше чувствовать себя в кризисных ситуациях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 мая 2024 г. рассказывает, что страхи Овнов вылезут на поверхность, а Тельцам не стоит зацикливаться на быту.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка мечей"

Ваши страхи вылезут на поверхность. В отношениях будет больно. На работе ждите новых испытаний.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не стоит только на одном быту строить свою жизнь. В любви не оскорбляйте друг друга. На работе будет тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Освойте себя. Начните экономить в отношениях. На работе возьмитесь за новый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Император"

Уверенно стойте на ногах. В отношениях проявите силу. На работе овладейте своими чувствами и эмоциями.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Ваш путь только начинается. Не тратьте эмоции впустую. В рабочих вопросах не показывайте эмоций.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Всё может уничтожиться. В отношениях ожидайте перемен. Лучше найдите себе новую работу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король пентаклей"

Ищите новые возможности. В любви не требуйте многого от партнера. Придумайте еще какой-нибудь способ для зарабатывания денег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы чистая энергия. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице не сдерживайте себя.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Наполнитесь энергией. Откройтесь заново в отношениях. В рабочих вопросах прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка мечей"

Найдите место для покоя. В отношениях возьмите паузу, а на работе — пора отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Императрица"

Развивайтесь. В любви раскройте ваши чувства по полной. А на работе продолжайте активность.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждения. В отношениях выбирайте стабильность. Действуйте спокойно на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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