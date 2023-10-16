Близнецам следует двигаться к победам, а Ракам найти баланс: гороскоп по картам Таро на 16 октября 2023 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 октября 2023 г. рассказывает, что Овны немало скрывают, а Ракам стоит найти баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Луна"

Вы очень многое скрываете. В отношениях расскажите партнеру или партнерше правду. На работе скрытое может стать очевидным.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В отношениях вас ждет успех. А на работе – победное шествие.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Уверенно двигайтесь к своим победам. В любви завоевывайте сердца. На работе добавьте активность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Умеренность"

Хватит искать свое. В отношениях следует больше узнать о второй половинке. На работе найдите баланс.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора иногда отдыхать. В отношениях следует сходить на свидание. На работе соберитесь как-нибудь вместе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Пора отойти от того, кто делает вам больно. В отношениях будет тяжело. А на работе ждите новых испытаний.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви стремитесь к большему. На работе добавьте эмоциональности.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будет больно. В отношениях вас могут оскорбить. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король мечей"

Своими словами вы можете сделать людям больно. В отношениях остерегайтесь подлых людей. На работе проявите интеллектуальную составляющую.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Вы сами создаете себе проблемы. У любви будут трудности, а на работе – новые проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди – что-то новое. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Произведите финансовый аудит. В любви выберите одну денежную цель. В движении по карьерной лестнице ищите выгодное место.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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