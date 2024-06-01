Близнецам следует двигаться вперед, а Ракам – доверять интуиции: гороскоп по картам Таро на 1 мая 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 июня 2024 года рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Ракам доверять интуиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 июня 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня — "Пятерка кубков"
Потери – неизбежны. В отношениях остерегайтесь боли, а в рабочих моментах избегайте недругов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня — "Восьмерка кубков"
Пора понять, что именно вам нужно. В любви поразмышляйте над тем, что еще осталось на донышке, а в рабочих вопросах ищите единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня — "Туз жезлов"
Двигайтесь только вперед. В любовь подбросьте дров, а в решении рабочих моментов действуйте активнее обычного.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня — "Императрица"
Доверяйте интуиции. В отношениях доверяйте любви. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к голосу разума.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня — "Отшельник"
Хороший период, чтобы побыть наедине. В любви сделайте паузу, а на работе пришло время для отпуска.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня — "Дьявол"
Впереди искушения. Сами решайте, следует ли им поддаться как в любовных отношениях, так и в рабочих вопросах.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня — "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что работы, однако, во всех сферах своей жизни боитесь сделать первый шаг. Следует действовать.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня — "Туз кубков"
Окунитесь в любовь. Разместите страсти в отношениях. А на работе – откройте сердце.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня — "Восьмерка жезлов"
Придется защищать то, что есть. В отношениях встаньте в защиту страсти. А на работе – отстаивайте свою позицию.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня — "Четверка кубков"
Не ограничивайте себя. В любви выберите один вариант. Что касается работы, то не отказывайтесь от того, что вам предлагают.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня — "Мир"
Ищите гармонии во всем. Избегайте конфликтов в отношениях. Действуйте искренне на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня — "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед и только вперед. В любви мчитесь на всех парах и добавьте энтузиазма в рабочих вопросах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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