Близнецам следует двигаться вперед, а Ракам – выйти на новый уровень: гороскоп по картам Таро на 28 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 сентября 2024 года рассказывает, что Львам не стоит скучать по прошлому, а Скорпионам будет тяжело.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас вас не поймут. В отношениях найдите поддержку в это тяжелое время. На работе опирайтесь на проблемы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. Уравновесьте чувство и разум. На работе двигайтесь к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. На работе смело продвигайтесь вперед. А в любви добавьте страсти.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Нужно найти точки соприкосновения. В отношениях пора выйти на более высокий уровень. А на работе можете смело заключать договоры.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не унывайте по прошлому, пора строить будущее. В отношениях нужно забыть прошлые образы и двигаться дальше. На работе пора немного отдохнуть.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Работайте над положительным имиджем. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе вас ждет финансовый успех.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. Над отношениями тоже нужно работать. В работе проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело, потому что вы взяли на себя слишком много. В отношениях не стоит ссориться. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Повешенный"

Измените свой взор на ситуацию. На работе все перевернется вверх дном. В отношениях обратите внимание на детали.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас могут оскорбить. В отношениях не поддавайтесь на обман. На работе попытайтесь избежать проблем.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе предложите что-нибудь новое. В отношениях добавьте уверенности в себе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дьявол"

Дьявол прячется в деталях. Впереди будет тяжело, но вы справитесь. На работе избегайте конфликтов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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