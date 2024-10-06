Близнецам следует двигаться вперед, а у Раков все изменится: гороскоп по картам Таро на 6 октября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 октября 2024 г. рассказывает, что Рыбам следует двигаться вперед, а Близнецам нужно добавить страсти.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка кубков"

Пора праздновать маленькие победы. В отношениях можно наконец-то расслабиться. На работе запланируйте положительную следующую неделю.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Умеренность"

Ищите баланс. В отношениях следует уравновесить эмоциональность и интеллектуальность. На работе поразмышляйте над планами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях нужно проявить больше страсти. В движении по карьерной лестнице проявите динамизм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Повешенный"

Все меняется. В отношениях позаботьтесь о защите. В рабочих вызовах остерегайтесь плохих людей.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не следует бороться с тем, что вы не можете преодолеть. В отношениях не стоит искать причин для ссор. Действуйте осторожно на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях может быть больно. На работе остерегайтесь врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. Пора освежить ваши отношения. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет больно. В любви спрячьте свое сердце. На работе следует стиснуть зубы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – немало соблазнов. В отношениях вам решать, стоит ли им поддаться. На работе ждите новые испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Ожидайте, что правда вылезет на поверхность. В отношениях поработайте над комплексами, а на работе – со страхами.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа уже близка. В отношениях нужно бороться за то, во что вы вырыте. На работе вас ждет успех.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви придайте сексуальности. А на работе – драйва.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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