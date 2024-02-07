Близнецам следует остерегаться происков, а Весам защищать свое: гороскоп по картам Таро на 7 февраля 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 февраля 2024 г. рассказывает, что Ракам не стоит останавливаться в своем движении, а Рыбам стоит попробовать что-то новое.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Успех – на вашей стороне. Отношения должны гармонизироваться. Что касается работы, то по делам все начнет налаживаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз мечей"
Ваш разум – ваш "меч", поэтому не забывайте его использовать. В отношениях не пытайтесь сделать людям что-нибудь, счастье это не принесет. В рабочих вопросах решайте все достаточно интеллигентно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка мечей"
Остерегайтесь происков. В любви смотрите, чтобы ваше сердце не украли. В движении по карьерной лестнице будьте достаточно осторожны, чтобы с них не упасть.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Не останавливайтесь в своем движении, действуйте изо всех сил. В любви отдайтесь силе чувств. А на работе покажите всю свою энергию.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Активность еще никому не помешала. В отношениях продемонстрируйте вашу силу. В рабочих вопросах действуйте достаточно энергично.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победа и только победа. В любви ждите получения новых вершин. Что касается разрешения рабочих ситуаций, то вы выйдете из них победителем.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Вам придется защищать свое. В отношениях покажите вашу страсть. А на работе – остерегайтесь недругов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Звезда"
Двигайтесь, вас охраняет звезда, указывающая вам путь. В любви все должно улучшиться. А на работе подождите хорошего момента, чтобы спросить о повышении.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получите то, о чем просите. В любви ждите вознаграждения. В рабочих вопросах можете рассчитывать на небольшую премию.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не запутывайте себя сами. В любви вы сами все усложняете. Что касается финансов, то сейчас не хорошее время для нового проекта.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Вы обладаете силой преодолевать препятствия. В любви возьмите вожжи от своих отношений в собственные руки. Что касается работы, то здесь следует проявить характер.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Впереди новые свершения. Ваши отношения должны пройти тест на финансовую грамотность. Что касается финансовых дел на работе, то стоит попробовать что-нибудь новое.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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