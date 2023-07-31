Близнецам следует прислушаться к советам, а Ракам искать гармонию: гороскоп по картам Таро на 31 июля 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 июля 2023 г. рассказывает, что Близнецам стоит раскрыть душу, а Ракам придется отстаивать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 июля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всеми целями сразу. В отношениях выберите одного партнера. На работе не торопитесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Побеждайте. В любви преодолевайте все препятствия. В рабочих моментах проявите активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте душу. В любви прислушивайтесь к совету молодого друга. А на работе начните доверять коллегам.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Отстаивайте свои позиции. В отношениях не лезьте на рога. А в движении по карьерной лестнице проявите характер.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите гармонию. В любви не разрывайтесь надвое. На работе ищите финансовое улучшение.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Доверяйте своему партнеру или партнерше. В отношениях шире откройте сердце. А в карьере ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь действовать. В отношениях снимите пелену с глаз. А на работе пробивайте себе путь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Следует немного себя ограничивать. В любви появятся препятствия. А на работе стоит не транжирить средства.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Станьте огнем. В отношениях продемонстрируйте свою огненную натуру. А на работе покажите эффективность.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Отправляйтесь к новым достижениям. В отношениях пройдите тест на искренность. Найдите лучшую работу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Любуйтесь всем тем, что у вас есть. В любви подпустите свою вторую половинку поближе. На работе неситесь на всех парах.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Солнце"

Все будет хорошо. Растворитесь в любви. С финансами все хорошо.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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