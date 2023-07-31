Близнецам следует прислушаться к советам, а Ракам искать гармонию: гороскоп по картам Таро на 31 июля 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 июля 2023 г. рассказывает, что Близнецам стоит раскрыть душу, а Ракам придется отстаивать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 июля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всеми целями сразу. В отношениях выберите одного партнера. На работе не торопитесь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Побеждайте. В любви преодолевайте все препятствия. В рабочих моментах проявите активность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте душу. В любви прислушивайтесь к совету молодого друга. А на работе начните доверять коллегам.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Отстаивайте свои позиции. В отношениях не лезьте на рога. А в движении по карьерной лестнице проявите характер.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите гармонию. В любви не разрывайтесь надвое. На работе ищите финансовое улучшение.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Доверяйте своему партнеру или партнерше. В отношениях шире откройте сердце. А в карьере ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь действовать. В отношениях снимите пелену с глаз. А на работе пробивайте себе путь.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Следует немного себя ограничивать. В любви появятся препятствия. А на работе стоит не транжирить средства.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Станьте огнем. В отношениях продемонстрируйте свою огненную натуру. А на работе покажите эффективность.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Отправляйтесь к новым достижениям. В отношениях пройдите тест на искренность. Найдите лучшую работу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Любуйтесь всем тем, что у вас есть. В любви подпустите свою вторую половинку поближе. На работе неситесь на всех парах.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Солнце"
Все будет хорошо. Растворитесь в любви. С финансами все хорошо.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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