Близнецам следует смело двигаться к цели, а Ракам сбалансировать силы и возможности: гороскоп по картам Таро на 2 мая 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 мая 2023 года рассказывает, что Водолиям стоит открыть свое сердце, Львам нужно расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 мая 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Ваши начинания будут успешными. Наслаждайтесь плодами отношений. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе, может быть, получите премию.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь к избранной цели. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. В рабочих вызовах продемонстрируйте силу.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Маг"
Сбалансируйте свои силы и способности. В любви уравновесьте чувство и разум. На работе покажите профессионализм.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка кубков"
Устройте вечеринку. В отношениях отправляйтесь вместе на свидание. А на работе время от времени устраивайте маленькие пирушки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Смерть"
Изменения – только на пользу. В любви все может кардинально поменяться. В движении по карьерной лестнице тоже не стоит удивляться изменениям.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Продемонстрируйте внутренний огонь. В отношениях добавьте страсти. А на работе пора показать силу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка пентаклов"
Работайте на свое благо. В отношениях выберите цель, к которой следует стремиться. На работе именно честный труд принесет ценные плоды.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В любовных перипетиях вам предстоит успех. В работе проблемы разрешатся сами собой.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Умеренность"
Учтите все, что имеете. В отношениях не переливайте из пустого в пустое. На работе не стоит беспокоиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте свое сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешен"
Все изменится. В любви смените свою тактику. В движении по карьерной лестнице не оступитесь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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