Близнецам следует успокоиться, а Львам могут разбить сердце: гороскоп по картам Таро на 10 ноября 2023 года

Карты Таро позволяют понять свои устремления.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 ноября 2023 года рассказывает, что Овнам следует уравновесить тело и разум, а Близнецам – понять, что они хотят.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 ноября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Маг"
Уравновесьте ваши чувства и разум. В отношениях ищите баланс. На работе уверенно продвигайтесь вперед.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. В любви вас могут оскорбить. На работе защищайте свои позиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Умеренность"
Не мутьте воду. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице сначала успокойтесь, а тогда — действуйте.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви позвольте немного слабости. На работе завоевывайте новые вершины.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка мечей"
В отношениях вам могут разбить сердце. Проверьте отношения на наличие третьего. На работе остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. У любви появятся страхи. А на работе придется столкнуться лицом к лицу с комплексами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела идут лучше, чем вы думаете. В любви наслаждайтесь счастьем. На работе работайте достойно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Император"
Вы сейчас очень сильны. Проявите эту силу в отношениях. На работе добавьте профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Надо действовать. В отношениях добавьте драйву. А на работе – большей активности.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. На работе приложите активные усилия. А над отношениями тоже нужно работать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Следует овладеть собственными эмоциями. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе сделайте усилие над собой.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка жезлов"
Теперь вы берете на себя больше, чем можете справиться. В любви будет тяжело. На работе не принимайте дополнительных задач.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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