Близнецам стоит найти баланс, а Ракам будет больно: гороскоп по картам Таро на 11 февраля 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 февраля 2025 рассказывает, что Овнам нужно больше страсти, а у Львов впереди немало побед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 февраля 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Укажите ваш огонь. В отношениях добавьте страсти. На работе избегайте скандалов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях возможны изменения. На работе не следует активно действовать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не следует часто бороться даже с самим собой. В отношениях следует найти баланс. На работе возможны мелкие проблемы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Впереди – тяжелый период. В любви будет больно. Сопротивляйтесь проблемам на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – немало побед. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе открываются новые горизонты.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях возможны ссоры. На работе избегайте сложных ситуаций.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дьявол"

Вскоре возможны искушения. В отношениях сами решайте, стоит ли им поддаться. Действуйте "с огоньком" на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви вам будут мешать комплексы. А на работе боритесь со страхами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. Активно трудитесь над отношениями. В рабочих моментах все налаживается.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед к выбранной цели. В отношениях стремитесь к большему. На работе начните работать над новым проектом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Прислушайтесь к советам мудрых людей. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе услышьте голос интуиции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз мечей"

Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте разумно. На работе проявите ваш интеллект.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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