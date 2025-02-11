Близнецам стоит найти баланс, а Ракам будет больно: гороскоп по картам Таро на 11 февраля 2025 года

Карты Таро позволяют эффективно двигаться вперед.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 февраля 2025 рассказывает, что Овнам нужно больше страсти, а у Львов впереди немало побед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 февраля 2025 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Укажите ваш огонь. В отношениях добавьте страсти. На работе избегайте скандалов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях возможны изменения. На работе не следует активно действовать.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не следует часто бороться даже с самим собой. В отношениях следует найти баланс. На работе возможны мелкие проблемы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Впереди – тяжелый период. В любви будет больно. Сопротивляйтесь проблемам на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – немало побед. В любви попробуйте что-нибудь новое. А на работе открываются новые горизонты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях возможны ссоры. На работе избегайте сложных ситуаций.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дьявол"
Вскоре возможны искушения. В отношениях сами решайте, стоит ли им поддаться. Действуйте "с огоньком" на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви вам будут мешать комплексы. А на работе боритесь со страхами.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – победы. Активно трудитесь над отношениями. В рабочих моментах все налаживается.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед к выбранной цели. В отношениях стремитесь к большему. На работе начните работать над новым проектом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Прислушайтесь к советам мудрых людей. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе услышьте голос интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях действуйте разумно. На работе проявите ваш интеллект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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