Близнецам стоит отдаться чувствам, а Львам следует остерегаться происков: гороскоп по картам Таро на 2 мая 2024 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 мая 2024 сообщает, что Скорпионам следует найти баланс, а Близнецам стоит поддаться чувствам.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Не стоит ждать слишком многого. В отношениях позаботьтесь о партнерстве. Что касается карьеры, то можно надеяться на небольшую премию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Действуйте резко и сосредоточенно. В любви покажите характер. В вопросах финансовых следует проявить решительность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж кубков"

Следует поддаться чувствам. В любви нужно действовать. А на работе чрезмерность эмоций может только мешать.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Заручитесь поддержкой друзей. В отношениях устройте вечер воспоминаний с друзьями. На работе попробуйте реализовать проект со старыми знакомыми.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Остерегайтесь происков. В любви не исключены драматические моменты. Что касается работы, то вас могут окружать завистники.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

Вокруг вас все расцветает, действуйте так и дальше. А ваша любовь может принести плоды. Что касается финансов, то дела должны немного наладиться.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Сила"

Возьмите верх над собственными инстинктами. В любви следует проявить силу. В рабочих вопросах проявите характер.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Вам нужно найти баланс. В любви "не дуйте на холодную воду". В финансовых делах найдите золотую середину между эмоциями и рациональностью.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Ваши проекты начинают реализоваться. В отношениях придется немного показать финансовую сторону своего счастья. На работе работайте усердно и получите вознаграждение.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Справедливость"

Действуйте так, как бы хотели, чтобы поступили с вами. В любви получите то, чего заслуживаете. А что касается дел финансовых, то здесь все также будет по-справедливому.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубка"

Ищите партнеров. В отношениях следует идти навстречу друг другу. Что касается финансов, то найдите единомышленников.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Смените свои взгляды на ситуацию. В любви действуйте нестандартно. Что касается средств, то ситуация может измениться кардинально.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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