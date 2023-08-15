Близнецов могут оскорбить, а Девам нужно больше доверия: гороскоп по картам Таро на 15 августа 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 августа 2023 года рассказывает, что Девам стоит доверять второй половинке, а Львов впереди ждут искушения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 августа 2023 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не берите на себя больше, чем сможете осилить. В отношениях не стоит напрягаться. На работе избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Не нужно переворачивать все с ног на голову. В отношениях следует соблюдать осторожность. А на работе потихоньку продвигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас могут оскорбить. Поэтому следует соблюдать осторожность. В отношениях спрячьте ваше сердце. На работе сделайте паузу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе нужно добавить умиротворение, а в отношениях начните доверять партнеру или партнерше.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. В отношениях сами решайте, стоит ли им поддаться. А на работе начните что-нибудь новое.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Не бойтесь доверять второй половинке. В отношениях ищите счастье в простых вещах. На работе найдите единомышленников

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дурак"

Начните делать первый шаг. В отношениях добавьте страсти. А на работе избегайте новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Загляните в глаза свои страхам. На работе не сдерживайте свои желания двигаться вперед. В отношениях проявите силу воли.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Справедливость"

Покажите себя. В отношениях проявите упрямство, а на работе – профессионализм.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. На работе необходимо проявить больше силы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь тем, что вы делаете. В отношениях нужно больше расслабиться. А на работе – взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Двигайтесь вперед. На работе начните что-нибудь новое. А в отношениях – прибавьте силы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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