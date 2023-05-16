Близнецов ждут кардинальные изменения, а у Львова возможны споры: гороскоп по картам Таро на 16 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 мая 2023 г. рассказывает, что Близнецов ждут изменения, а Раков стоит стать энергичными.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шесть жезлов"

Победа близка. Вы следуете в правильном направлении. В отношениях все складывается как нельзя лучше. Что касается работы, то все налаживается.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Наступает период покоя. В любви все очень гармонично. А вот на работе нужно сбалансировать эмоции и рациональность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Эта карта не означает смерть в буквальном смысле слова, а речь идет о кардинальных изменениях. Пора пересмотреть отношения. На работе пора рассмотреть другие варианты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Мчитесь на всех парах. В любви проявите себя, а на работе продемонстрируйте энергичность.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Отойдите немного дальше и посмотрите на все сбоку. В любви возможны споры, а на работе тоже не все гладко.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы сила, помните об этом. В любви продемонстрируйте свой внутренний огонь и на работе это не помешало бы сделать.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте интуиции. В отношениях воспользуйтесь подсказками судьбы. Что касается работы, то следует слушать внутренний голос.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Надо отдохнуть. В отношениях возьмите паузу, а на работе следует просить отпуск.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди возможны искушения. В отношениях попробуйте что-нибудь новое в постели. На работе придется решать или соглашаться на новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваша лодка может разбиться об быт. В любви решите, что вам важнее – любовь или порядок в доме. Что касается работы, то ожидайте дразнящий разговор с шефом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за то, что вы делаете. В отношениях ждите приятного сюрприза. На работе возможна премия.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король жезлов"

Вы достаточно жесткие. В любви прислушивайтесь к совету мудрого человека. В рабочих вопросах не проявляйте характера.

Также читайте Астрологический прогноз на 16 мая

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.