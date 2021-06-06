Близнецы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Люди, которые родились под этим знаком зодиака, интересуются всем, впитывают много информации и всегда действуют в спешке.
Люди, которые родились под астрологическим знаком Близнецов, — живые, интересные и коммуникабельные личности. Близнецы представляют стихию воздуха, а поэтому иногда бывают лишены забот и любят общаться. Им важно делиться с окружающими своими идеями и информацией, которую они накапливают. Близнецы реагируют на изменения вокруг как хамелеоны и нервничают, когда что-то происходит не так, как они запланировали.
Близнецы-друзья: ключевые качества характера
Близнецы с энтузиазмом берутся за любую новую деятельность, но иногда им не хватает целеустремленности, усидчивости и настойчивости, чтобы достичь цели. У Близнецов часто появляются новые интересы и они, как бабочки летают от одного дела к другому.
Они — воздушный знак интеллекта, который живет умом, а не чувствами. Близнецы — волшебные, они заставят вас поверять во что угодно.
Символ Близнецов — двойняшки — говорит сам за себя — это оригинальные люди, которые обладают двойной личностью. У этих людей — семь пятниц на неделе, они никогда не признают свою неправоту.
Близнецы-друзья: как отдыхать вместе
Близнецам нравится отдыхать в компаниях, поэтому они с радостью примут приглашение на вечеринку. Вместе с Близнецами можно заниматься йогой или теннисом. Их порадуют игра на клавишных или духовых инструментах в составе ансамбля или любительского оркестра. Работа на компьютере или упражнения с писательского искусства добавляют гармонии Близнецам.
Близнецы-друзья: лучшие подарки на день рождения
У Близнецов есть немало интересов., Поэтому им легче, чем любому другому представителю знака зодиака выбрать подарок. Книги, фильмы и журналы всегда их порадуют. Также им понравятся в качестве подарка средства связи, электронные игрушки и механизмы. Уместным подарком будут и билеты на какие-то интересные и веселые мероприятия. Близнецы обожают технические новинки.
Если вы окончательно решили покорить Близнецов, то подарите им билет на самолет на какой-то райский уголок — представители этого знака зодиака будут в восторге.
Если ваши друзья-Близнецы полюбят экзотических животных, то вы можете рискнуть подарить им птиц, бабочек, лисиц, пауков и тому подобное.
Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на украшения с агатом, аквамарином, целестином, цитрином, кварцем, нефритом, топазом, турмалином и мрамором. Но учитывайте еще на оригинальность подарка. Камни и кристаллы различных цветов обычно ассоциируют с Близнецами. Это показывает текущую натуру Близнецов, якобы полученная от их покровителя — Меркурия, который ассоциируется со ртутью. Странное состояние ртути — металл и жидкость изображает двойственность этого знака.
Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Близнецов, то обратите свое внимание на азалии и лилии — цветы для представителей этого знака зодиака обладают красивой листвой или разноцветными цветами. Интересным подарком будет куст папоротника или орехоплодные дерева, если ваш друг любит садоводство.
В случае, если ваш друг — гурман, то выбирайте пикантные блюда или специи для подарка. Вербена, которая обостряет чувства, тоже придется по вкусу представителям стихии воздуха.
Напомним, что ранее мы писали о том, какие Тельцы друзья.
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