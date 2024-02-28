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Близнецы могут позволить себе проявить слабость, а Ракам нужно движение вперед: гороскоп по картам Таро на 28 февраля 2024 года

Близнецы могут позволить себе проявить слабость, а Ракам нужно движение вперед: гороскоп по картам Таро на 28 февраля 2024 года

Карты Таро подсказывают, как действовать дальше.

Карты Таро позволяют лучше себя понять.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 февраля 2024 года.   рассказывает, что Овнов будет сопровождать успех, а Львам будет больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вас сопутствует успех. Действуйте активно в отношениях. На работе не стоит озираться в прошлое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Задумайтесь о накоплении средств. В отношениях запланируйте одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились многого. В отношениях позвольте себе слабость. На работе старайтесь большего.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Вам нужно движение вперед. В любви попробуйте сконцентрироваться на себе. На работе следует продемонстрировать здоровый эгоизм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. Не стоит разбивать отношения о быте. На работе не берите на себя работу других.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях проявите энергичность. Разместите драйва на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. Надо набраться сил. В отношениях будет больно. На работе придется защищаться от противников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вас могут обмануть. В рабочих вопросах ждите вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться. В любви возможны романтические поездки. А на работе возможны командировки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе достойно действуйте в сложных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви будут взлеты и падения. Позаботьтесь об улучшении ситуации на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях действуйте взвешенно. А в движении по карьерной лестнице действуйте проактивно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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