Близнецы могут позволить себе проявить слабость, а Ракам нужно движение вперед: гороскоп по картам Таро на 28 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 февраля 2024 года. рассказывает, что Овнов будет сопровождать успех, а Львам будет больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вас сопутствует успех. Действуйте активно в отношениях. На работе не стоит озираться в прошлое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Задумайтесь о накоплении средств. В отношениях запланируйте одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились многого. В отношениях позвольте себе слабость. На работе старайтесь большего.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Вам нужно движение вперед. В любви попробуйте сконцентрироваться на себе. На работе следует продемонстрировать здоровый эгоизм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. Не стоит разбивать отношения о быте. На работе не берите на себя работу других.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях проявите энергичность. Разместите драйва на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело. Надо набраться сил. В отношениях будет больно. На работе придется защищаться от противников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вас могут обмануть. В рабочих вопросах ждите вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться. В любви возможны романтические поездки. А на работе возможны командировки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе достойно действуйте в сложных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви будут взлеты и падения. Позаботьтесь об улучшении ситуации на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях действуйте взвешенно. А в движении по карьерной лестнице действуйте проактивно.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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