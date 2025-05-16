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Близнецам будет тяжело, а Ракам следует работать над чувствами: гороскоп по картам Таро на 16 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 16 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 мая 2025 года рассказывает, что Стрельцам пора выходить на новый уровень, а Близнецов ожидают проблемы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вы устали. В отношениях следует понять, чего вы хотите дальше. На работе пора отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Дела улучшатся. В отношениях попытайтесь обсудить ваши проблемы. В движении по карьерной лестнице пора выбрать соответствующую цель.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас раздирают проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над своими чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе запланируйте отличный день.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к своей интуиции. В отношениях решитесь на проявление чувств. В рабочих делах слушайте советы сердца.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях защищайте то, что вам дорого.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь сделать первый шаг. В отношениях отважитесь говорить о ваших стремлениях. В движении по карьерной лестнице выберите другую дорогу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Остерегайтесь рисков. В любви будет тяжело. На работе ждите препятствий.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Иерофант"
Пора выходить на новый уровень. Отношения должны принести новые плоды. На работе вас оценят по достоинству.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит разрываться из-за задачи.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите время для отдыха. В любви двигайтесь к вашей цели. На работе начинайте праздновать.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Ожидайте изменения. В любви стремитесь большего.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.