Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро — это символические зеркала нашего внутреннего состояния и подсказки для того, чтобы лучше понять ожидающие нас вызовы и возможности. Каждая карта, вытянутая на день, не диктует судьбу, а подсказывает, где следует быть внимательнее, а где довериться потоку жизни. Для 19 мая мы выбрали новые арканы, которые помогут каждому знаку зодиака прожить сознательно день.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля):

Карта дня - "Двойка пентаклей".

Баланс обязанностей и удовлетворение станет главной темой дня. Успевать все – возможно, если не браться за лишнее.

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Телец (20 апреля - 20 мая):

Карта дня - "Королева мечей".

Время для четких решений и логики. Не позволяйте эмоциям затмить ясность мысли – вы способны отстоять правду.

Близнецы (21 мая - 20 июня):

Карта дня - "Шестерка кубков".

Прошлое сегодня постучалось в дверь — воспоминания, встречи или чувства. Не потеряйтесь в ностальгии, но примите эту эмоцию с уважением.

Рак (21 июня - 22 июля):

Карта дня - "Десятка жезлов".

Не берите на себя больше, чем можете нести. День просит вас сбросить лишнее и позаботиться о себе.

Лев (23 июля - 22 августа):

Карта дня - "Солнце".

Самый мощный аркан для раскрытия вашего сияния. День благоприятен для признания, тепла и искренней радости.

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Дева (23 августа - 22 сентября):

Карта дня - "Тройка мечей".

Возможна эмоциональная боль или разочарование. Не игнорируйте это – дайте сердцу время, чтобы исцелиться.

Весы (23 сентября - 22 октября):

Карта дня - "Колесо Фортуны".

Все меняется – не пытайтесь удержать прошлое. Повернитесь лицом к переменам и попытайтесь увидеть у них шанс.

Скорпион (23 октября - 21 ноября):

Карта дня - "Рыцарь кубков".

Это день, когда ведет сердце. Романтика, искусство или творческий поиск следуйте за вдохновением.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря):

Карта дня - "Восьмерка жезлов".

События набирают обороты. Будьте готовы к неожиданным новостям, решениям или поездкам – действуйте быстро.

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Козориг (22 декабря - 19 января):

Карта дня - "Четверка пентаклей".

Следует подумать, что вы держите слишком крепко. День о контроле и отпуске — где-то нужен баланс.

Водолей (20 января - 18 февраля):

Карта дня - "Паж мечей".

Вас ожидает поток информации. Будьте бдительны к деталям, но не спешите делать выводы – что-то еще не видно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта):

Карта дня - "Девятка кубков".

Вы получите желаемое – даже если оно приходит не так, как воображали.

19 мая несет волну перемен, открытий и важных эмоциональных указаний. Это день, когда следует быть честными с собой и дать простор для движения – сердцу, телу и решению. Карты напоминают: все — в наших руках, если мы готовы смотреть в свое сейчас открыто.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .