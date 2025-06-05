Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский гороскоп деревьев или друидический календарь связывает каждый период года с определенным деревом, которое символизирует черты характера и энергии, присущие людям, рожденным в это время. 5 июня приходится на период Боярышника (13 мая – 9 июня), известного как "Иллюзионист" в кельтском гороскопе.

Боярышник символизирует внутреннюю силу, адаптивность и глубокую интуицию. Люди, рожденные в этот период, часто обладают ярким воображением и способностью видеть суть вещей. Они могут казаться спокойными снаружи, но внутри них бурлит энергия и страсть.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Реклама

Кельтский гороскоп деревьев на 5 июня 2025 года.

Овен (21 марта - 20 апреля) - Береза

Сегодня – день для обновления. Начни с малого: новая идея, искренний разговор или неожиданное решение могут стать началом большого пути.

Телец (21 апреля - 21 мая) - Дуб

Твоя сила – в стойкости. Держись проверенных решений и не спеши. Сегодня лучше опираться на опыт, чем на импульс.

Близнецы (22 мая - 21 июня) - Боярышник

Время для честного диалога. Если что-то беспокоит – скажи об этом. Откровенность принесет облегчение и поможет восстановить баланс.

Рак (22 июня – 22 июля) — Ива

День для мягкой заботы о себе. Не жми на события — позволь им разворачиваться естественно. Внутреннее спокойствие — твой лучший союзник.

Реклама

Лев (23 июля – 23 августа) — Орешник

Прислушайся к интуиции. Она подскажет путь, который не виден глазами. Сегодня следует довериться внутреннему голосу.

Дева (24 августа - 23 сентября) — Ясен

Планируй стратегически. Сегодня благоприятный день для приведения в порядок дел и подготовки к новым проектам. Структура – твоя сила.

Весы (24 сентября - 23 октября) — Терен

Время для внутренней очистки. То, что кажется конфликтом, может стать ресурсом для обновления. Не бойся конфронтации — она освободит простор для нового.

Скорпион (24 октября – 22 ноября) — Бузина

Следует отпустить то, что отжило. Завершение с уважением откроет путь к новым возможностям.

Реклама

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) — Рябина

Ищи смысл в каждой мелочи. Сегодня день для рефлексии, символов и неожиданных открытий.

Козерог (22 декабря - 20 января) — Бук

Сила познаний и опыта. Обратись к проверенному — понимание прошлого дает сопротивление в настоящем.

Водолей (21 января - 18 февраля) — Плющ

Твоя сила – в адаптации. Если что-то меняется — двигайся вместе с этим. Гибкость будет ключом.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - Камыш

День чувствительности к миру. Удели внимание внутренним переживаниям, отдыху и тому, что дает тебе чувство гармонии.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.