Близнецам откроется истина, а Ракам следует нырнуть в чувство: рунический гороскоп на 13 июня 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — это не просто древние знаки, вырезанные на камне или дереве. Это язык природы, интуиции и опыта поколений. Они появились во времена, когда люди еще разговаривали с ветром и огнем, читали судьбу за движением звезд и шепотом листьев. Сегодня руны возвращаются к нам не как пережиток прошлого, а как глубокий инструмент самопознания.

Каждая руна — это не только символ, а живая энергия, откликающаяся в нашем настроении, намерениях и действиях. Ее значение — не во гаданиях, а в подсказке: где стоит остановиться, а где — двинуться вперед; когда действовать смело, а когда слушать сердце.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Рунический гороскоп – это не обещание судьбы, а карта внутреннего состояния. В нем закодирована мудрость, помогающая пройти день с ясностью и уверенностью. И если внимательно слушать руну, она расскажет больше, чем ты ожидал.

Овен — руна "Турисаз"

"Турисаз" символизирует скрывающуюся за воротами силу - ее часто ассоциируют с богом Тором. Она предостерегает: перед тем как поступать, подумай. Сегодня следует избегать импульсивности — возникающие вызовы, не что иное, как возможность укрепить внутреннюю мощь.

Телец — руна "Наутиз"

Эта руна указывает на необходимость и ограничение. Она о терпении и преодолении трудностей. Тельцы сегодня могут столкнуться с нуждающимися в сдержанности ситуациями — помните: все имеет свое время, даже беспокойство.

Близнецы — руна "Ансуз"

Руна мудрости, речи, вдохновения. Это энергия богов и провидцев. Близнецам “Ансуз” открывает силу слова – в разговорах сегодня появится истина, а ваша интуиция сможет подсказать верный путь.

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Рак — руна "Лагуз"

Руны воды, интуиции и эмоций. Она символизирует движение и упругость. Раки сегодня должны нырнуть в глубины собственных ощущений — не сражайтесь с потоком, он ведет к очищению и откровениям.

Лев — руна "Совело"

Руна солнца, силы и победы. Она несет вдохновение, ясность и славу. Львам сегодня дано сиять — используйте свою энергию, чтобы вести других и достигать целей с достоинством.

Дева — руна "Райдо"

Это руна дороги, путешествий и перемен. Она символизирует движение к гармонии через действие. Для Дев – это день решений. Пора сдвинуться с места или переосмыслить направление, которым вы идете.

Весы — руна "Беркана"

Руна роста, женской энергии, заботы. Она символизирует начало нового, а также процесс заживления. Весы сегодня обретут покой в гармонии — заботьтесь о себе, как о растущем нежном растении.

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Скорпион — руна "Пертро"

Руна тайн, случайности, судьбы. Она открывает то, что скрывалось. Скорпионы могут неожиданно увидеть другое лицо ситуации — важно довериться ходу событий, даже если он неясен.

Стрелец — руна "Дагаз"

Эта руна — о рассвете и просветлении. Она символизирует трансформацию через осознание. Стрельцам представится шанс увидеть новое направление или понять себя глубже — действуйте, опираясь на внутренний свет.

Козерог — руна "Эйваз"

Руна смерти и перерождения, руна трансформации. Она несет устойчивость и глубину. Для Козорогов это день внутренних перемен – не бойтесь оставить позади то, что уже не служит вашему росту.

Водолей — руна "Кеназ"

Свет, творчество, прозрение — это “Кеназ”. Руна факела, освещающая тьму. Водолеи сегодня могут найти вдохновение там, где раньше было пусто — используйте эту энергию для создания.

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Рыбы — руна "Иса"

Руны льда, остановки, фиксации. Она говорит: пора приостановиться, посмотреть внутрь. Для Рыб этот день не для действий, а для осознания и внутренней стабилизации. Покой – ваша сила.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро “Маг”.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.