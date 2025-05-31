Кельтский календарь деревьев / © ТСН.ua

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Кельтская традиция придает особое значение деревьям — в древних верованиях каждое дерево имело дух, силу и мудрость. Эта система знаний сохранена в огаме - кельтском письме, где каждый знак соответствует определенному растению. В кельтском гороскопе деревья не просто украшение пейзажа – это архетипические проводники, подсказывающие, как прожить день в согласии с собой.

В современном мире агам используют в качестве системы для гадания — кельтского гороскопа деревьев.

Сегодня, 31 мая 2025 года, кельтские деревья передают свои послания каждому из знаков зодиака.

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Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04) – Береза ("Beith")

День начинается со вспышки новой энергии. Береза символизирует очищение и новые начала — идеальный момент для давно ожидавших в свое время инициатив. Ваши действия сегодня могут заложить почву для продолжительного роста.

Телец (20.04 – 20.05) – Ясен ("Nuin")

Ясень – дерево связи между мирами. Этот день испытывает вашу стойкость, но также дарит глубокие инсайты. Возможно, пора слушать не только факты, но и интуицию. Естественная стабильность Тельца сегодня должна подкрепиться гибкостью.

Близнецы (21.05 – 20.06) — Боярышник ("Huath")

Боярышник – символ защиты и межмирового предела. Сегодня вам следует ограничить хаос и создать личные границы. Не каждая идея стоит воплощения – сосредоточьтесь на самом ценном. Этот день помогает отсечь ненужное.

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Рак (21.06 – 22.07) — Вяз ("Straif")

Вяз учит преодолевать сложное из-за глубокого понимания. Сегодня следует обратиться к прошлому за ответами или отпустить более не поддерживающие эмоциональные связи. Внимательность к деталям сегодня – ваш ключ.

Лев (23.07 – 22.08) – Дуб ("Duir")

Дуб – дерево силы и мужества. Вам сегодня следует сказать «да» вызовам. У вас есть потенциал быть примером для других — используйте эту энергию не для самоутверждения, а для поддержки.

Дева (23.08 – 22.09) — Рябина ("Luis")

Рябина защищает от обмана и открывает путь к истине. Ваш аналитический разум сегодня особенно обострен. Не стесняйтесь сомневаться в очевидном – именно сомнение принесет более глубокое понимание.

Весы (23.09 – 22.10) — Орешник ("Coll")

Орешник – дерево мудрости, знания и вдохновения. Это день для интеллектуального прорыва или глубокого разговора. Возможна важная новость или идея, которая впоследствии перерастет в крупный проект.

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Скорпион (23.10 – 21.11) - Бузина ("Ruis")

Бузина ассоциируется с переходами, переменами, смертью старика. Сегодня у вас есть шанс что-то окончательно завершить — и тем самым очистить путь для нового.

Стрелец (22.11 – 21.12) — Ольха ("Fearn")

Ольха — проводник энергии, движения, воды. Ваши идеи имеют силу влиять.

Козерог (22.12 – 19.01) - Плющ ("Gort")

Плющ вьется, но не сдается. Вы можете сегодня ощутить сопротивление или задержки, но именно ваше упорство принесет плоды. День, когда важно помнить: путь вверх – это не всегда прямой.

Водолей (20.01 – 18.02) - Ива ("Saille")

Ива – эмоциональная гибкость, женская интуиция, вода. Вам сегодня лучше плыть по течению – но не пассивно, а сознательно. Прислушайтесь к мечтам: они подсказывают реальные шаги по переменам.

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Рыбы (19.02 – 20.03) — Тополь ("Eadha")

Тополь — символ выносливости и адаптации. Сегодня день, когда ваши тонкие ощущения работают лучше, чем логика. Небольшое отступление от плана даст больше, чем слепое его соблюдение.

31 мая – это день, когда стоит обратить внимание на внутреннее движение: мысли, убеждения, ценности. Прислушайтесь к своему "дереву" в этот день - он покажет, куда расти. Природа всегда говорит с нами — нужно только научиться слушать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

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