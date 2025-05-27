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Близнецам следует работать над мечтами, а Львам смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 27 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 27 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 марта 2024 года рассказывает, что Тельцам следует искать новые возможности, а Близнецам – работать над своими целями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 марта 2024 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж жезлов"
Вам требуются новые победы. В отношениях добавьте огня. А на работе – старайтесь большего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж пентаклей"
Ищите новые возможности для обогащения. В отношениях пройдите тест на финансовую грамотность. На работе – действуйте активно.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка кубков"
Работайте над своими мечтами. В любви наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте эмоции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева мечей"
Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях не будьте слишком холодны. Проявите интеллектуальную составляющую на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. На работе возможны командировки.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Защищайте свои чувства. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите друзей.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка кубков"
В любви найдите свой ресурс. В отношениях добавьте вдохновение. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Все будет хорошо. В любви добавьте счастье.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Обретайте новые знания. В отношениях учитесь новому друг у друга. На работе просите о премии.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях помните о свете и тьме. На работе ждите сюрпризов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева кубков"
Проявите свои чувства. В любви прибавьте чувственности. На работе работайте достойно.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.