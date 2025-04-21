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Близнецам следует сконцентрироваться, а Львам нужно активно действовать: гороскоп по картам Таро на 21 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют чувствовать себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 апреля 2025 г. рассказывает, что Овнам светят счастливые звезды, а Тельцам стоит проявить активность.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях любите друг друга. На работе следует расслабиться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Только вперед. В отношениях проявите активность. В движении по карьерной лестнице – не останавливайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Сконцентрируйтесь. В любви выберите общую цель для движения. В работе следует определиться, что вы действительно хотите.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились немало. В отношениях позвольте и партнеру или партнерше сделать что-нибудь. На работе – все в порядке.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Солнце"
Все налаживается. В отношениях наслаждайтесь теплыми чувствами. Действуйте активно на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Остерегайтесь измен. В любовных перипетиях вам могут поранить сердце. На работе попытайтесь не показывать свои чувства.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Вы сами делаете для себя трудности. В отношениях ждите новых вызовов, а на работе – новых проблем.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король жезлов"
Продемонстрируйте характер. В любви будет тяжело. А на работе следует продемонстрировать профессионализм.
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Впереди – новые возможности. Попробуйте что-нибудь новое в отношениях. В движении по карьерной лестнице ищите интересные варианты для развития.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились того, что хотели. В отношениях заботитесь друг о друге. А на работе попытайтесь осознать, зачем вам испытания.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Время для перемен настало. В отношениях решите куда-то вместе. А на работе вас ждут командировки.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет, все меняется. В отношениях двигайтесь вперед к общей цели. А на работе стоит позаботиться о запасном варианте.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.