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Близнецам стоит расслабиться, а Львам не следует забывать об отдыхе: гороскоп по картам Таро на 23 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют лучше понять вселенную.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 апреля 2025 г. рассказывает, что Овнам следует работать на результат, а Близнецам стоит расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Работайте на результат. Доверяйте партнеру в отношениях.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над чувствами. В любви раскройте свой потенциал. В рабочих ситуациях слушайте сердца.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Расслабьтесь. Дела улучшаются в отношениях и рабочих изложениях. Смело двигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Влюбленные"
Идите друг к другу. В отношениях стоит расслабиться. В рабочих вызовах ищите единомышленников.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите результат. Но не забывайте об отдыхе. Поэтому работайте и над отношениями. На работе хвалите себя за сделанное.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. На работе готовьтесь к переменам.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева кубков"
Двигайтесь к своему "Я". В любви стремитесь к большему. В рабочих делах прислушивайтесь к интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка кубков"
Иногда пора остановиться. В любовных перипетиях может быть больно. В движении по карьерной лестнице знайте чего вы хотите.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Звезда"
Изменяйте этот мир и меняйтесь сами. Удивляйте друг друга в отношениях. На работе передохните.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ждут испытания. В отношениях ждите проблем. На работе возьмите отгул.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
Ожидайте чего-нибудь нового. В любви откройте что-то новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Верховная жрица"
Исследуйте энергию внутри себя. В отношениях работайте над чувствами. В движении по карьерной лестнице слушайте свои чувства.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.