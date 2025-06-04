Близнецам важен баланс, а Львам следует воспользоваться харизмой: кельтский гороскоп деревьев на 4 июня 2025 года

Кельтский календарь деревьев / © Pexels

Реклама

В кельтской мифологии деревья были символами силы, защиты и знаний. Друиды считали, что каждое дерево имеет свою энергетику и может оказывать влияние на жизнь человека. Гороскоп деревьев базируется на древней системе огама, где каждое дерево связано с определенным периодом года и символизирует определенные качества.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп на 4 июня 2025 года по кельтскому гороскопу деревьев

Овен (21 марта – 19 апреля) – Ольха

Сегодня ваша энергия направлена на новые начинания. Ольха символизирует защиту и мужество – используйте эти качества для достижения целей.

Реклама

Телец (20 апреля - 20 мая) - Верба

Ива олицетворяет гибкость и интуицию. Прислушайтесь к внутреннему голосу – он подскажет правильный путь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Боярышник ассоциируется с балансом и защитой. Сегодня важно сохранять равновесие между эмоциями и разумом.

Рак (21 июня - 22 июля) - Дуб

Дуб символизирует силу и устойчивость. Ваша решимость поможет преодолеть какие-либо трудности.

Лев (23 июля – 22 августа) – Падуб.

Падуб олицетворяет лидерство и защиту. Ваша харизма сегодня на высоте – используйте ее для достижения цели.

Реклама

Дева (23 августа – 22 сентября).

Орешник символизирует мудрость и проницательность. День благоприятен для анализа и планирования.

Весы (23 сентября - 22 октября) - Виноградная лоза

Виноградная лоза ассоциируется со страстью и трансформацией. Сегодня возможны важные изменения в отношениях.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) - Плющ

Плющ символизирует настойчивость и преданность. Ваша стойкость поможет преодолеть препятствия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) — Тростник

Камыш олицетворяет гибкость и адаптивность. Сегодня следует быть открытым к новым идеям и опыту.

Реклама

Козерог (22 декабря - 19 января) - Береза

Береза символизирует новые начинания и очищения. Пора оставить прошлое позади и двигаться вперед.

Водолей (20 января - 18 февраля) - Рябина .

Рябина ассоциируется с интуицией и защитой. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет правильное направление.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - Ясен

Ясень символизирует связь и гармонию. Сегодня благоприятен день для общения и установления новых связей.

Кельтский гороскоп деревьев предлагает глубочайшее понимание внутреннего мира человека через символику природы. Прислушайтесь к мудрости деревьев – они могут стать вашими проводниками в жизни.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.