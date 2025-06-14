Близнецов ожидают открытия, а Ракам стоит погрузиться в эмоции: рунический гороскоп на 14 июня 2025 года

Руны / © ТСН

Реклама

Руны — древний сакральный алфавит, которым пользовались скандинавы, кельты и германские народы не только для письма, но и для предсказания будущего. Каждая руна имеет свою уникальную энергетику, символику и влияние на события. Считается, что именно руны отражают глубинные процессы, происходящие в душе человека и во Вселенной.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Этот день благоприятен для принятия решений, внутренней трансформации и вывода отношений на новый уровень.

Реклама

ОВЕН

Руна: "Турисаз"

Сегодня вам следует не спешить с решениями. "Турисаз" советует: любое испытание - это возможность закалить дух. Действуйте осторожно, не поддавайтесь на провокации.

ТЕЛЕЦ

Руна: "Уруз"

День требует активности и мужества. Уруз дарит вам энергию для прорыва, но предупреждает: действуйте с мудростью, иначе рискуете потерять равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ

Руна: "Ансуз"

День открытий! Вам откроется истина через диалог, сообщение или вдохновение. Прислушайтесь к знакам и разговорам – ответ рядом.

РАК

Руна: "Лагуз"

Пора погрузиться в собственные эмоции.

Реклама

ЛЕВ

Руна: "Соулу"



Сегодня вы в центре событий. Соулу заряжает энергией для реализации мечтаний. Покажите миру свой свет, но не сожгите себя в собственном огне.

ДЕВА

Руна: "Райдо"

День способствует путешествиям – не обязательно физическим. Это может быть движение в отношениях, карьере или собственном развитии. Все удастся, если не останавливаться.

ВЕСЫ

Руна: "Гебо"

В центре дня – взаимоотношения. Гебо поддерживает справедливый баланс. Если вы отдаете искренне – получите вдвое больше. Идеальный момент для примирения.

Реклама

СКОРПИОН

Руна: "Перт"

День открытия на глубоком уровне. Перт советует слушать сны, внутренний голос и подсказки Вселенной. Вы можете найти ответ на давно беспокоившийся вопрос.

СТРЕЛЕЦ

Руна: "Тейваз"



Ваш день – это вызов. Но это тот вызов, который делает вас сильнее. Тейваз поддержит, если вы стоите на стороне истины. Не бойтесь действовать.

КОЗЕРОГ

Руна: "Иса"

Сегодня лучше замедлить темп. "Иса" советует не давить на обстоятельства - дайте им время. Покой и тишина принесут понимание.

Реклама

ВОДОЛЕЙ

Руна: "Манназ"

Сегодня важно увидеть себя глазами других. Манназ способствует самоосознанию. Полезно быть в компании – даже один разговор может изменить ход мыслей.

РЫБЫ

Руна: "Ингуз"



Руна обещает обновление, но при условии, что вы готовы завершить старое. Это время, когда идеи созревают и рождается что-нибудь новое.

В общем, день наполнен шансами на обновление, глубину и открытие.

Примите свою руну – как зеркало души – и двигайтесь в сторону света.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро Маг .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.