Близнецов ждут подарки, а Ракам стоит следить за границами: астрологический прогноз на рунах на 22 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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В шуме повседневных событий мы часто теряем связь с собой. Но руны — давние символы, которые возникли из потребности объяснить мир, — помогают нам снова почувствовать внутреннюю гармонию.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Еваз"

Силы дня приглашают к переменам. Возможен переезд, внутренний излом или желание попробовать другое. Доверьтесь этому толчку – он ведет в правильном направлении.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Иса"

Вы словно застряли между решениями. Руна говорит: не время для рывков. Лучше дать ситуации созреть. Замороженные процессы – это пауза для переосмысления, а не конец.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Гебо"

День обмена энергиями. Вас могут обрадовать неожиданные подарки или теплые слова. Принимайте щедро и не забывайте отдавать ответ.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Турисаз"

Следите за границами. Кто-то может давить или пытаться вмешаться в ваше пространство. Смело говорите "нет", когда это необходимо. Защита – тоже акт любви к себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Соулу"

Пора действовать уверенно.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Ансуз"

Информация, которую вы получите сегодня, будет важной. Слушайте внимательно – не только ушами. Возможен неожиданный совет или внутренний инсайт, который изменит восприятие ситуации.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Отал"

День связан с домом, родом или внутренней стабильностью. Обратите внимание на отношения в семье или наведите порядок в своем пространстве – это влияет на ваше энергетическое поле.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Кеназ"

Все станет яснее. Сегодня день внутреннего света, прозрение, решение давних вопросов. Возможно, вы увидите ответ там, где раньше была только тень.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Наутиз"

Ограничения могут казаться раздражительными, но именно они укажут ваши истинные потребности. Не стоит сопротивляться – лучше распознать, чего именно вам не хватает.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Тейваз"

Это день, когда вам придется отстаивать свои позиции. Руна символизирует путь воина: будьте честны перед собой, и тогда сможете пройти любое испытание с достоинством.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Пертро"

Ожидайте неожиданное. Сегодня могут активизироваться события из прошлого или возникнуть странные, но важные совпадения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Беркано"

Пора лелеять. Вас может потянуть к заботе о ком-то или о себе. Это день для нежности, успокоения, обновления сил. Не спешите – все прорастает постепенно.

Сегодняшний день — не о громких решениях, а о тихих внутренних осознаниях. Руны напоминают: даже самый маленький знак может нести в себе большую силу, если мы его замечаем. Доверьтесь процессу – и вы увидите, как мир начнет отзываться.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .