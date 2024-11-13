Бобровое Суперлуние 15 ноября 2024: 10 эзотерических аффирмаций

Бобровое Суперлуние 15 ноября придает мощный импульс для внутренней очистки и восстановления энергетического равновесия.
Бобровое Суперлуние 15 ноября является особым периодом для завершения начатых дел и подготовки к новым начинаниям. Это время позволяет упорядочить свою жизнь, очистить пространство от лишнего и сфокусироваться на долгосрочных целях. Энергетика Суперлуния также повышает нашу интуицию и помогает выявить скрытые потенциалы, что позволяет направить свои усилия на достижение стабильности и благосостояния.
Подготовили для вас 10 эзотерических аффирмаций для Бобрового Суперлуния 15 ноября, которые помогут настроиться на позитивные изменения и привлечь гармонию в вашу жизнь:
- Я открываюсь для новых возможностей, ведущих к моему процветанию и стабильности.
- Я завершаю все начатые дела с ясностью и решительностью.
- Моя энергия очищается, и я готова к новым начинаниям.
- Я настраиваюсь на финансовую стабильность и долгосрочное благополучие.
- Я принимаю изменения как часть природного цикла моего развития.
- Моя интуиция становится ясной, и я доверяю своим внутренним ощущениям.
- Я в гармонии с природными циклами и позволяю себе быть в потоке жизни.
- Я очищаю свое пространство от отрицательной энергии, создавая место для позитива.
- Я верю в свою способность создавать стабильность и процветание своей жизни.
- Я с благодарностью принимаю все возможности для перемен и развития.
Эти аффирмации помогут вам настроиться на мощную энергию Бобрового Суперлуния, поддерживая внутреннее равновесие и открывая новые пути личного роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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