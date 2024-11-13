Бобровое Суперлуние 15 ноября 2024: 10 эзотерических аффирмаций

Бобровое Суперлуние 15 ноября является особым периодом для завершения начатых дел и подготовки к новым начинаниям. Это время позволяет упорядочить свою жизнь, очистить пространство от лишнего и сфокусироваться на долгосрочных целях. Энергетика Суперлуния также повышает нашу интуицию и помогает выявить скрытые потенциалы, что позволяет направить свои усилия на достижение стабильности и благосостояния.

Подготовили для вас 10 эзотерических аффирмаций для Бобрового Суперлуния 15 ноября, которые помогут настроиться на позитивные изменения и привлечь гармонию в вашу жизнь:

Я открываюсь для новых возможностей, ведущих к моему процветанию и стабильности. Я завершаю все начатые дела с ясностью и решительностью. Моя энергия очищается, и я готова к новым начинаниям. Я настраиваюсь на финансовую стабильность и долгосрочное благополучие. Я принимаю изменения как часть природного цикла моего развития. Моя интуиция становится ясной, и я доверяю своим внутренним ощущениям. Я в гармонии с природными циклами и позволяю себе быть в потоке жизни. Я очищаю свое пространство от отрицательной энергии, создавая место для позитива. Я верю в свою способность создавать стабильность и процветание своей жизни. Я с благодарностью принимаю все возможности для перемен и развития.

Эти аффирмации помогут вам настроиться на мощную энергию Бобрового Суперлуния, поддерживая внутреннее равновесие и открывая новые пути личного роста.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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