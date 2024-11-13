Бобровое Суперлуние 15 ноября: что категорического не стоит сделать с точки зрения эзотерики

Бобровое Суперлуние – это время глубокой саморефлексии и подготовки к завершению годового цикла, когда особенно важно сосредоточиться на внутреннем балансе.

Во время Бобрового Суперлуния, учитывая его мощную энергетику, следует избегать действий, которые могут нарушить энергетическую стабильность или создать излишние напряжения. Особенности этого периода акцентируют внимание на осторожности и внимательности к своему внутреннему состоянию, поэтому следует воздержаться от следующего:

Не начинайте новые масштабные проекты или изменения

Это время больше подходит для завершения дел и укрепления действующих основ, а не для новых резких начинаний. Новые проекты могут ощутить на себе напряжение этого периода, что приведет к трудностям в их развитии. Не вступайте в конфликты и не выясняйте отношения

Усиленная энергия Суперлуния может обострить эмоциональные реакции, поэтому любые уяснения отношений могут выйти из-под контроля. Лучше отложить трудные разговоры и избегать конфликтов, чтобы не разрушить важные отношения. Не проводите ритуалы, направленные на интенсивные изменения

Мощная энергия этого периода может сделать ритуалы изменений чрезмерно интенсивными, что приведет к нестабильности. Вместо этого лучше сосредоточиться на ритуалах стабильности, защиты и очищения. Не накапливайте эмоциональный багаж

Игнорирование своих чувств или подавление эмоций может привести к внутреннему напряжению и энергетическому дисбалансу. Под влиянием Суперлуния важно проживать свои эмоции, но делать это мягко и осознанно.

Этот период требует особой осторожности во всем, что связано с эмоциональной сферой и новыми инициативами, поэтому обращайте внимание на стабилизацию, а не на изменения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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