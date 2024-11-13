Бобровое Суперлуние 15 ноября: что следует сделать с точки зрения эзотерики

Бобровое Суперлуние усиливает интуицию и способность осознавать свои истинные потребности, помогая освободиться от лишнего и настроиться на внутреннее спокойствие.

Бобровое Суперлуние, который состоится 15 ноября, несет особую энергию роста, защиты и подготовки к предстоящим изменениям. Он назван в честь периода, когда бобры строят свои дома на зиму, символизируя важность подготовки, закрепления оснований и создания защиты для будущего. Суперлуние усиливает энергию полной Луны, делая это время чрезвычайно сильным для ритуалов и практик.

Вот несколько рекомендаций по поводу того, что можно сделать с эзотерической точки зрения:

Ритуал защиты и укрепления границ

Проведите простой ритуал с белой или черной свечой, воображая, как она создает защитный купол вокруг вас и вашего жилья. Это поможет укрепить энергетические границы и оградить вас от любых внешних негативных воздействий. Медитация на очистку и обновление энергии

Суперлуние усиливает силу очистки и попробуйте медитацию с визуализацией светлого потока, который очищает вас от накопленного негатива. Это поможет избавиться от старых эмоций и блоков, чтобы двигаться вперед. Ритуал на закладки основ и стабильности

Напишите на бумаге свои цели, требующие стабильности и последовательности, например финансовые или семейные. Усилийте это намерение, поставив на бумагу небольшой камень (например обсидиан или гематит), и оставьте его на ночь под светом Луны. Практика благодарности за достижение и подготовку к будущему

Под влиянием этой Луны полезно подвести итоги последних месяцев. Выпишите, за что вы благодарны, и поблагодарите себя за все достижения и пережитые вызовы. Это настроит вас на гармоничный переход на следующий этап. Водный ритуал очищения

Суперлуние в ноябре имеет тесную связь со стихией воды. Примите солевую ванну или выполните ритуал очищения с водой, воображая, как вода забирает все старое и ненужное, обновляя вас и давая силу для зимнего периода.

Этот период способствует подготовке нового, поэтому обращайте внимание на внутренние сигналы, связанные с самозащитой, усилением ресурсов и внутренним ростом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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