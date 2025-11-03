Бобровое суперлуние 5 ноября 2025 года: особенности небесного явления и что следует сделать в этот день

Бобровое суперлуние / © Associated Press

В ночь на 5 ноября украинцы смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений года — Бобровое суперлуние.

Что такое Бобровое суперлуние

Название "Бобровая луна" происходит от традиций североамериканских племен, которые именно в ноябре устанавливали ловушки на бобров и готовились к зиме. Нынешнее полнолуние совпадает с моментом, когда Луна будет максимально приближена к Земле — так называемым перигеем. Именно поэтому он будет казаться больше и светлее обычного.

По подсчетам астрономов, 5 ноября Луна подойдет к Земле на расстояние около 356 980 км, а значит, станет вторым из трех подряд суперлуний 2025 года - после октябрьского и декабрьского.

Когда и как наблюдать явление

Лучше всего Луна будет видна сразу после захода Солнца — примерно с 17:00 до 22:00. Наблюдать стоит на открытом месте, чуть дальше ярких фонарей или городского света. В это время небесное тело будет выглядеть самым большим и будет нежно-золотистым оттенком.

Бобровое суперлуние символизирует подготовку к зиме, завершение старых процессов и накопление ресурсов. Это момент, когда следует замедлиться, подвести итоги года и отпустить лишнее.

Эзотерики советуют в этот вечер провести простой ритуал очищения: записать все, что больше не служит вашему развитию, и сжечь лист бумаги, благодаря прошлому. Также благоприятны медитации на восстановление энергии и практики благодарности.

Что стоит сделать в этот день

Выйти на прогулку или просто наблюдать Луну из окна, чтобы зарядиться спокойствием.

Зажечь свечу или ароматическое масло – лаванды, мяты или розмарина.

Записать три вещи, которые хотите оставить в прошлом, и три, которые вы хотите сохранить до нового года.

Посвятить вечер тишине, внутренним размышлениям или медитации.

Согласно данным NASA, Бобровое суперлуние 2025 года станет последней столь ярким суперлуной к 2028 году. Следующее подобное событие ожидается только через три года.

Напомним, что раньше мы писали о том, где наблюдать Бобровое суперлуние.