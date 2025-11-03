Бобровое суперлуние 5 ноября 2025: почему такое название и что это за явление

Бобровое суперлуние / © ТСН.ua

5 ноября 2025 года украинцы смогут наблюдать необычное небесное явление - Бобровое суперлуние. Это последнее суперлуние года, когда спутник Земли одновременно находится в полной фазе и в перигее — ближайшей к нашей планете точке орбиты. Благодаря этому Луна будет выглядеть более яркой и большей, чем обычно.

Что такое суперлуние

Суперлуной астрономы называют полную Луну, которая совпадает с моментом максимальной близости к Земле. В настоящее время он может казаться до 14% больше и до 30% ярче, чем во время обычного полнолуния. Визуально разница не всегда поразительна, однако для внимательных наблюдателей это хорошая возможность полюбоваться естественной красотой ночного неба.

Происхождение названия «Боброва луна»

Название «Бобровый» (англ. Beaver Moon) происходит из древних североамериканских традиций. Ноябрь был периодом, когда бобры активно укрепляли свои плотины и готовились к зиме. Также в это время охотники устанавливали ловушки на бобров, пока водоемы еще не покрылись льдом. Впоследствии это название закрепилось в народных календарях и распространилось по миру вместе с лунными названиями, соответствующими сезонам года.

Когда и как наблюдать

Пик полный наступит утром 5 ноября, но лучше всего наблюдать явление вечером 4 ноября после захода Солнца — именно тогда Луна будет подниматься над горизонтом и казаться особенно большой.

Для наблюдения достаточно выйти на открытое место с хорошим смотром восточного горизонта и без сильного городского освещения. Даже без телескопа можно увидеть детали лунной поверхности – кратеры и «моря».

Символическое значение

В народной традиции ноябрьское полнолуние считалось временем завершения цикла, подготовки к зиме и подведения итогов года. Она напоминает о мудрости природы: как бобры готовят дома к холоду, так и люди должны позаботиться о своем внутреннем покое и защите.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

