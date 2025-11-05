Бобровое суперлуние 5 ноября: что говорят астрономы, астрологи и эзотерики

Супермесяц / © Reuters

Реклама

В среду, 5 ноября 2025 года, украинцы смогут наблюдать Бобровое суперлуние — полнолуние, которое будет выглядеть больше и ярче из-за близости Луны к Земле. Астрономы называют это естественным явлением, астрологи и эзотерические практики придают ему дополнительного символического содержания.

Бобровым суперлунием называют полнолуние, которое происходит вблизи перигея — точки, когда Луна находится ближе всего к Земле. По данным астрономов, в такие периоды спутник может выглядеть до 14% больше и ярче обычного. Явление хорошо видно невооруженным глазом при ясном небе.

Название «Бобровый» происходит из североамериканских сезонных традиций. В это время бобры готовили свои домики к зиме, поэтому полнолуние связывали с подготовкой, укреплением жилья и накоплением ресурсов.

Реклама

С астрономической точки зрения влияние суперлуние ограничено: оно может усиливать приливы и отливы и влиять на биоритмы, в частности на сон и уровень тревожности, сообщают специалисты.

Астрологи отмечают, что полнолуние 5 ноября состоится в знаке Тельца. По их мнению, это период, когда обостряются вопросы, связанные с финансами, стабильностью, телесным комфортом и чувством безопасности. По прогнозам люди могут ощущать потребность «заземлиться» и замедлить темп.

Эзотерические традиции трактуют Бобровую Луну как время укрепления границ и заботы о пространстве, в котором живет человек. Считается, что это благоприятный момент для очищения дома, наведения порядка, а также практик, связанных с успокоением и теплом.

Врачи напоминают, что во время полнолуния у некоторых людей могут наблюдаться нарушения сна и эмоциональная чувствительность, поэтому советуют избегать переутомления, ограничить стимулирующие напитки и отдыхать.

Реклама

Самая яркая фаза полнолуния ожидается после 20:00 по киевскому времени.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.