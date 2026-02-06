- Дата публикации
Бои за Покровск и Мирноград: враг давит на Гришино и Родинское
На Покровско-Мирноградском направлении продолжается оборонительная операция, русские войска усиливают атаки на южных окраинах городов.
На Покровско-Мирноградском направлении Донецкой области продолжаются интенсивные бои . Оборонительная операция ВСУ продолжается в сложных условиях.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.
По его информации, российские войска накапливают силы в южных частях Покровска и Мирнограда, готовясь к дальнейшим атакам в северном направлении. В то же время в ряде районов присутствие украинских подразделений сохраняется, однако полного контроля над территорией нет.
Активные штурмовые действия оккупанты ведут в районах Гришиного и Родинского. По оценке обозревателя, в Гришино под контролем украинских сил находится около 50–60% территории, в Родинском — 20–30%.
На этих участках значительные территории остаются серой зоной, где передвижение контролируется дронами с обеих сторон.
Также отмечается, что логистика украинских подразделений в значительной степени придерживается использования наземных роботизированных комплексов и беспилотников.
По словам обозревателя, сообщение с Покровском и Мирноградом существенно усложнено: въезд и выезд из городов связан с высокими рисками.
В то же время официальных сводок Генерального штаба ВСУ по поводу этой информации пока нет.
Битва за Покровск и Мирноград : генерал Ласийчук рассказал, какие части городов контролируют ВСУ.