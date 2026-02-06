Бои за Покровск и Мирноград: враг давит на Гришино и Родинское

Покровск / © ТСН

На Покровско-Мирноградском направлении Донецкой области продолжаются интенсивные бои . Оборонительная операция ВСУ продолжается в сложных условиях.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.

По его информации, российские войска накапливают силы в южных частях Покровска и Мирнограда, готовясь к дальнейшим атакам в северном направлении. В то же время в ряде районов присутствие украинских подразделений сохраняется, однако полного контроля над территорией нет.

Активные штурмовые действия оккупанты ведут в районах Гришиного и Родинского. По оценке обозревателя, в Гришино под контролем украинских сил находится около 50–60% территории, в Родинском — 20–30%.

На этих участках значительные территории остаются серой зоной, где передвижение контролируется дронами с обеих сторон.

Также отмечается, что логистика украинских подразделений в значительной степени придерживается использования наземных роботизированных комплексов и беспилотников.

По словам обозревателя, сообщение с Покровском и Мирноградом существенно усложнено: въезд и выезд из городов связан с высокими рисками.

В то же время официальных сводок Генерального штаба ВСУ по поводу этой информации пока нет.

