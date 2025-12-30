Болезнь Трампа и конец войны в Украине: перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз 2026 года

Дональд Трамп / © Associated Press

В столице Перу местные шаманы провели свой традиционный ритуал на пляже. Они обратились к духам с вопросами о судьбе самых влиятельных политиков мира, среди которых Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин и другие.

Об этом сообщает Reuters.

Особое внимание во время церемонии шаманы уделили Соединенным Штатам. Участники действа рассыпали лепестки цветов и жгли аромат, однако их прогноз для Вашингтона оказался неутешительным.

Один из шаманов, Хуан де Диос Гарсия, сделал громкое заявление по поводу будущего американского лидера.

«Соединенным Штатам следует подготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет», — провозгласил прорицатель, держа ритуальные атрибуты.

Во время обряда шаманы использовали большие плакаты с изображениями президентов. Над некоторыми они скрещивали мечи, а по некоторым изображениям топтались ногами.

Бегство Мадуро и судьба войны в Украине

Еще одно резонансное пророчество касалось Венесуэлы. Шаманы «увидели» падение режима Николаса Мадуро. По словам Гарсии, диктатор будет вынужден бежать из страны.

«Мы видим поражение Николаса Мадуро. Он бежит из Венесуэлы. Его не поймают», — заверил шаман.

Относительно ситуации в Украине участники ритуала выразили оптимизм. Они размахивали плакатами с изображением Владимира Зеленского и Владимира Путина, прогнозируя завершение боевых действий.

«Я вижу, что конфликт закончится, они поднимут флаг мира», — предсказал Гарсия, говоря о российско-украинской войне.

Следует отметить, что подобные церемонии проводятся ежегодно в конце декабря. Однако точность прогнозов перуанских прорицателей остается под вопросом: раньше они уже прочили окончание войны в Украине в 2023 году, что, к сожалению, не оправдалось.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе 2026 года по дате рождения.