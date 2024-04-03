Большое солнечное затмение 8 апреля 2024 года: когда и где наблюдать и что говорят астрологи

Большое солнечное затмение можно будет наблюдать в понедельник, 8 апреля 2024 года. Она начнется в 18:42 по киевскому времени и закончится в 23:52. Пик затемнения начнется в 20:18.

В это время Луна окажется ближайшей к нашей планете, а потому будет выглядеть огромной и затмит собой Солнце. Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.

По словам астрологов, хотя солнечное затмение 8 апреля будет видно только в некоторых частях Земли, в частности, в Мексике, Канаде, над Северной Америкой, северной частью Южной Америки и небольшой частью Европы (Исландией, Ирландией, западной Португалией и Британией), его влияние будет ощутимым для всех обитателей планеты.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года закроет весенний сезон затмений 2024 года в знаке Овна.

В Украине это затмение не будет видно, но все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции на YouTube канале NASA.

Полное солнечное затмение станет зрелищным астрономическим явлением, когда Луна полностью закроет Солнце от взгляда с Земли, вызвав полную тьму днем в тех местах, где будет наблюдаться полная фаза затмения. Это явление позволяет наблюдателям увидеть корону Солнца – внешнюю атмосферу, которая обычно невидима из-за яркого света Солнца.

В США заключенные хотят наблюдать солнечное затмение

Как говорится в эфире "Сніданку з 1+1", в США шесть заключенных из штата Нью-Йорк судятся за право наблюдать солнечное затмение 8 апреля – когда Луна полностью закроет Солнце. Лучше всего это будет видно именно из Америки, однако в момент космического события исправительные учреждения будут закрыты. Среди истцов – баптист, мусульманин адвентист седьмого дня, атеист и два последователя сантерии.

Такое решение препятствует нарушению Конституционных прав, так как препятствует участию в религиозно значимом событии. Так убеждены заключенные.

Наблюдать затмение суд разрешил только атеисту, четырем другим верующим отказали, потому что затмение не является праздничным в их религиях. А еще один человек до сих пор ждет ответа.

Взойдет утренняя звезда Урусвати

Астролог Инна Смирнова говорит, что в ночь с 8 на 9 апреля на небосводе взойдет утренняя звезда – звезда Урусвати и "объявит о новом мессии". Вокруг этой звезды будет несколько гало. Это будет необычное явление. Его ждут уже очень долго.

"Я хочу сказать, что новый мессия – это женщина. С приходом этой женщины в мир – наступит эра матери – эра матери мира. Ее утром 9 апреля известит утренняя звезда. Это будет женщина из просто народа. Она будет воплощением в человеческом теле. Но эта женщина полностью изменит мир. К ней потянуться люди и наступит эра милосердия", – говорит Смирнова.

Сознание заменяется чувствами и эмоциями

Как отмечает астролог Марина Скади, Солнце – дневное светило, Луна – ночное. Во время солнечного затмения нет Солнца, что символизирует сознание, но много Луны, то есть чувств и эмоций. Затмеваемые функции светила выполняет второе светило. В то же время, любое затемнение дает блок. Таким образом, в ближайшие дни до и после солнечного затмения четкость, воля, сознание заменяются чувствами и эмоциями. Свою центральную роль человек не видит осознанно, поэтому может продемонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны чувства и эмоции, но часто отсутствует понимание реальной угрозы. Во время солнечного затмения сила подсознания максимальна, но с некоторыми искажениями, потому что чувства угнетают разум.

Даты или точки затемнения — это возможность перезагрузки по определенным сферам жизни. Это место в гороскопе, где человек может отдать, завершить, избавиться или изменить нынешнее положение к лучшему. Например, если транзитное затемнение происходит вблизи натальной планеты, то через эту планету в периоды затемнений проще всего делать сброс. В солнечное затмение можно сбросить страхи, в лунное — избежать эмоций и начать думать, осознанно поступать.

В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за солнечного затмения

В Ниагарском регионе Канады из-за полного солнечного затмения ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку регион готовится принять до миллиона людей, которые захотят увидеть это природное явление в районе Ниагарского водопада.

Об этом сообщили на сайте канадского региона Ниагара.

Район Ниагарского водопада станет одним из лучших мест в Канаде, где 8 апреля можно будет наблюдать полное солнечное затмение.

Как пишет Associated Press, полное солнечное затмение станет для канадской провинции Онтарио первым с 1979 года.

Полные солнечные затмения до 2034 года

В последующие 10 лет полные солнечные затмения следует ожидать в следующие даты:

12 августа 2026 года;

2 августа 2027 года;

22 июля 2028 года;

25 ноября 2030 года;

30 марта 2033 г.;

20 марта 2034 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, шаманка предвидела, до когда в Украине будет сложная ситуация на фронте: "Есть свет в конце тоннеля".

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