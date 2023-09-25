"Будет достаточно трудным": мольфар Макс Гордеев назвал особо опасные дни октября и города под угрозой

Предсказатель дал прогноз на октябрь в большом интервью по поводу событий на фронте и предрек решающее для Украины время.

Известный украинский мольфар Макс Гордеев рассказал, что октябрь 2023 станет решающим месяцем для Украины во время войны с Россией. По прогнозу экстрасенса второй осенний месяц для украинцев будет нелегким.

Об этом Гордеев говорил в интервью "УНИАН".

По словам мольфара, у украинской армии есть четкая стратегия, которая приведет нас к победе, и именно октябрь, по его словам, станет решающим в войне.

"Будет жесткая война, но кстати, эта война может быть в период, как говорят американские аналитики, 5-8 лет, потому что с Крымом не все так однозначно", — добавил мольфар.

О контрнаступлении, завершении войны и НАТО

Гордеев предполагает, что победоносным будет наступление ВСУ в направлении Азовского моря.

"В октябре мы можем дойти до нужной цели. И очень высока вероятность, что в середине 2024 года может закончиться война", — сказал Гордеев.

Он добавил, что война, скорее всего, закончится переговорами, потому что это "политическая история".

"Также есть шанс, что примут вступление в НАТО", — добавил Гордеев.

Фото: Жовта стрічка

Крым и особенно тяжелое сражение

В ближайшее время мы увидим "хлопок" в Симферополе и других городах. По словам экстрасенса, остров уже готовится к серьезной войне.

"Во-первых, с Крымом не все так просто. Мы можем увидеть прилеты в Симферополе и других городах, еще будет "хлопок". Поэтому сейчас остров готовится к военным действиям. Готовиться надо и ВСУ. Будет прямая такая жестокая война", — сказал он. мольфар.

Он согласился с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым по поводу тяжелого освобождения Крыма.

"С Крымом не все так однозначно. Как говорил Буданов: "К сожалению"", — добавил Гордеев.

Особенно тяжелые дни октября

Макс Гордеев назвал опасные дни октября. По его словам, этот месяц в целом будет "достаточно тяжелым". Однако особенно осторожными следует быть 1, 5, 17, 18, 19 октября.

Ситуация в эти дни должна обостриться, но потом нас ожидает небольшое послабление.

А вот с 20-х чисел октября энергетическое состояние Украины снова покраснеет.

Пока, по словам мольфара, сложно понять, это будут прилеты или какие-нибудь другие плохие новости.

Как сказал Гордеев, именно из-за успешного наступления ВСУ Россия свирепствует и не может отыскать стратегию, которую будет придерживаться.

"Поэтому страна-террористка сейчас пытается поссорить нас со всеми странами, она вкладывает средства в заказы. Пытается сделать так, чтобы наша страна плохо выглядела, чтобы сами украинцы начали делать так, чтобы президент Владимир Зеленский покинул свой пост", — добавил Гордеев.

Фото: ТСН.ua

О вражеских атаках на города Украины

На вопрос журналистки по поводу прилетов в октябре, Гордеев ответил утвердительно.

"Да, оккупанты будут выбирать какие-то особые дни и будут наносить ракетные удары", — предупредил он.

Также известно, над какими городами Украины нависла самая большая опасность:

Кривой Рог,

Днепр,

города и поселка Днепропетровской области,

Харьков и Харьковская область,

Одесса и Одесская область

Ситуация в Киеве

Что касается столицы, то россияне будут пытаться пробивать электростанции. Однако, к сожалению, не только там "будет очень тяжело".

"Конечно, в Киеве находится больше ПВО, но мы должны понимать, что они будут бить по городам, которые наименее защищены и находятся неподалеку от Киева. А это Полтава, Сумы, Житомир, Винница. Там будет очень тяжело. Подобное почувствует Западная Украина", – добавил Гордеев.

Октябрь решит дальнейшую судьбу нашей страны

По словам экстрасенса, сейчас мы находимся на очень важной и решающей стадии войны. И октябрь решит многое. Однако есть и положительный аспект.

"Он в том, что мы сможем выявить каких-нибудь предателей. Сейчас все зависит от контрнаступления", — считает мольфар.

О 5-7 годах войны в Украине: правду ли говорят западные СМИ

"На самом деле очень много лжи относительно того, что американские СМИ пишут и анализируют. Да, в каком-то смысле они правы, что война еще может быть в течение этого времени, потому что война — это не только боевые действия, но и политические игры. Это тоже определенное распространение отрицательной информации", — считает Гордеев.

Он подтвердил, что даже после победы Украины боевые действия могут продолжаться на прифронтовых территориях.

"То есть если мы выгоним оккупантов со своих территорий, то не факт, что война закончится. Они начнут бить ракетами из разных городов", — добавил мольфар.

Напомним, 26 сентября для всех знаков зодиака станет временем добрых дел. По словам астролога, в этот день особенно важно делать добро другим – поддерживать их как материально и физически, так и на словах.

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