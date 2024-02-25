Будет коридор возможностей: астролог назвал срок возможного окончания войны

В Украине со средины весны 2024 года начнется удачное время для успешных действий. С мая станет возможным начало успешного наступления ВСУ.

Об этом рассказал астролог Алакх Ниранжан.

"С конца мая начнется или, скажем так, возможно начало наступления со стороны Украины. Причем успешного", — рассказал он.

Алакх Ниранжан также рассказал о возможных переговорах о перемирье уже летом.

"Очень жарким будет конец мая-июня, возможно, июль. Но после этого или в это время начнутся переговоры, которые приведут к тому, что в сентябре боевые действия будут завершены".

Астролог говорит о двух вариантах.

"Это связано с тем, что, с одной стороны, Россия, конечно, сейчас настаивает на переговорах, потому что понимает, что к июню экономика России крякнет. И ситуация будет такова, что солдаты начнут возвращаться и России будет труднее удерживать фронт" .

С другой стороны, по его словам, это может быть выгодно и для США.

"Америке выгодно сейчас остановить эту войну в связи со своими выборами. Соответственно, она будет настаивать на этом. Ну, во всяком случае, если не публично, то очень серьезное будет давление на президента Украины", — говорит Алакх Ниранжан.

Соответственно, летом Украина может столкнуться с ситуацией, когда нужно будет решать: "...биться и победить или остановиться, где-то год тогда будет перемирие, и война возобновится до конца 2025 года".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал время окончания горячей фазы войны.

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