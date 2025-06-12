Будет ли наступление со стороны Беларуси: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова прокомментировала возможное наступление на Украину со стороны Беларуси. Она отметила, что «там, где оккупанты хотят идти, их уже ждут».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, возможно ли новое наступление оккупантов со стороны Беларуси. На что она ответила, что да. И такая операция действительно готовится, однако «оккупантов уже ждут».

Реклама

«Наступление уже идет и это происходит под покровом ночи, под маской. Они сначала хотят спускать что-то по воде, а потом идти самим. Там, где они хотят идти, их уже ждут. Пусть не думают, что они самые умные», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.