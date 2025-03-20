Будет ли новое большое наступление России на территорию Украины: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс сделала предсказание о том, будет ли новое наступление на Украину. Что она сказала?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова ответила, начнет ли Россия еще одно большое наступление на Украину.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог отметила, что, вероятно, Россия не начнет нового большого наступления, но будет пытаться изменить власть в Украине.

"На наступление это не похоже. Мне это похоже на снос власти или конкретного человека у власти. Это как покушение на жизнь. Не похоже на массивное наступление", — сказала таролог.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, какие территории Украине удастся вернуть из-под российской оккупации.

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