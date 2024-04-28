Будет ли в ближайшее время демобилизация в ВСУ: прогноз известного астролога Влада Росса

Астролог предположил, что в Украине в ближайшее время станет гораздо больше заключенных.

Известный астролог Влад Росс предположил, что демобилизации в украинской армии в ближайшее время не будет.

Такой прогноз он озвучил в интервью УНИАН.

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"Не будет. Я вам так скажу: будут еще больше мобилизовать людей, поэтому о демобилизации речь не идет. Например, до 18 мая, если тебя ловили ТЦК, ты мог отразиться, а после 18 мая, когда вступит в силу законопроект, о котором мы раньше говорили, это будет уже уголовная статья. То есть, закон с 18 мая будет на стороне ТЦК, они станут королями", — сказал Росс.

Также он добавлю, что в Украине в ближайшее время станет гораздо больше заключенных, потому что "часть мужчин выберет тюрьму, а не войну".

"А вот уже заключенные могут, кстати, получить амнистию и отправиться на фронт. Но не переживайте, это не будут убийцы или другие опасные преступники, это могут быть воры, например", — предположил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог удивил предсказанием об окончании войны в Украине.

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