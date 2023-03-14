Будет открыт еще один фронт: известная ведьма-некроман сделала прогноз

Экстрасенска, ведьма-некроманка Мария Тихая заявила об открытии второго фронта.

Об этом Тихая сказала в интервью УНИАН.

"Прежде всего, я четко чувствую, что будет открыт еще один фронт. Оккупанты хотят от Запорожской атомной электростанции продвинуться в город. В Луганской области возможны "котлы", оккупанты планируют сжечь эту область. Однако мы сейчас находимся в позиции наблюдателя, разрабатываем план контрнаступления. В результате, мы отразим все атаки", — говорит экстрасенс.

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На Донецком направлении россияне тоже продвинулись, но, по мнению Тихой, это временно. Потому что, опять-таки, карты показывают принятый приказ. "То есть мы сейчас планируем именно контрнаступление — с какой стороны, куда и так далее. Будет изменение стратегии и мы уйдем с какой-то другой точки, то есть не с той, с которой планировали сначала", — добавила она.

Что ждет Бахмут

"Также я вижу, что в Бахмуте будет вывод войск. Думаю, уже в апреле. А пока есть опасность применения химического оружия. Могут обстреливать фосфорными бомбами, как Херсон. Единственное, что меня смущает — то, что город действительно может быть уничтожен," там очень много разрушений. Из него не осталось практически ничего. И у меня очень большой вопрос относительно мирного населения. Оккупанты там могут организовать пытки", — рассказала Мария Тиха.

Также, по прогнозу экстрасенса, ситуация будет сложной в Харькове. "Вижу разрушения, проблемы со светом и водой. Продолжатся и обстрелы. Возможен прилет по больнице, рядом с которой расположен супермаркет", — уточнила она.

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