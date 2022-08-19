"Будет планироватся что-то страшное": экстрасенс шокировала пророчеством для Украины на 24 августа

По прогнозу войны в Украине на День Независимости, 24 августа, от известной экстрасенса Рубины Цыбульской, Россия планирует что-то страшное.

Поэтому 24 августа в Украине следует избегать скоплений людей.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью YouTube-каналу "Конкурент TV".

"Угроза есть – враг планирует взрыв какого-то масштабного объекта. И, что показало, самые опасные территории – это захваченные врагом", – сказала Цыбульская.

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Она предупредила об опасности пребывания среди большого количества людей.

"Будет планироваться что-то страшное. Хочу совет дать: избегайте места скопления людей. Это будет очень опасно для народа", — предупредила экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала прогноз относительно того, когда завершится война в Украине.

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