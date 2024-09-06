Будет сюрприз: индийский "Нострадамус" назвал точный год окончания войны в Украине

Что уже прочат Украине звезды и карты, что чувствуют мольфары и провидцы – в эксклюзиве TSN.UA.

Приближаемся к финалу! Индийский астролог назвал точный год окончания войны в Украине. Он предсказал обострение на фронте уже в этом месяце, однако эта буря предстанет перед затишьем. Что уже предвещают Украине звезды и карты, чувствующие мольфары и провидцы – смотрите в эксклюзиве Людмилы Труфин для TSN.UA.

Когда конец войны?

Война РФ против Украины может закончиться уже в 2025 году, в пределах от мая до октября. Такой прогноз озвучил индийский астролог Кушал Кумар, названный "Нострадамусом", пишет Daily Star. Однако он предупредил, что перед концом будет обострение, которое может начаться в сентябре 2024 года.

"Существует вероятность беспрецедентно ужасающе расширенного сценария войны в сентябре 2024 года, который может охватить период вплоть до конца текущего 2024 года, а в мае 2025 года, вероятнее всего, произойдет урегулирование ситуации. Но с середины октября 2024 года может быть еще один сюрприз. Это может повлечь за собой окружение сил, когда линии поставки будут либо ограничены, либо даже заблокированы. И это может вызвать печальную ситуацию", – говорит астролог.

Война на море

По прогнозу индийского "Нострадамуса", война на море станет "одной из самых горячих точек войны по всему миру".

"Война на море, охватывающая одну из горячих точек мира, может открыть новый фронт. Как было сказано, в мае 2025 года или примерно в мае 2025 года на основных фронтах может воцариться спокойствие, где-то в любое время – с середины мая до середины мая до середины октября 2025 года", – говорит он.

Прогноз от астролога

Громкий прогноз относительно завершения войны сделал и известный астролог Влад Росс. Он сказал, что в декабре этого года Марс будет в ретроградном положении, поэтому активность на фронте может не ощущаться. К этому звездовед добавляет, что есть по крайней мере два сценария развития событий: "Политики уже давно решили, что войне быть либо горячей и супервеликой в ​​мае следующего года, либо в мае следующего года она завершится".

"Мне нравится дата 25.05.2025. Именно в этот день Сатурн входит в знак Овна. Овен – это знак войны, Сатурн – полное охлаждение. Я думаю, что многое решится. Мы перейдем в стадию АТО в следующем году, а окончательно – когда может завершиться цикл Юпитера, в ноябре 2029 года. На этом периоде началась война, на нем должна завершиться. Я абсолютно уверен, что в 2030 году мы войдем в Европейский Союз. До этого может продолжаться непонятная ситуация с территориями, границами", – утверждает Росс.

Еще одна война?

Впрочем, даже после этого рашисты не оставят желаний по поводу захвата Украины. По словам Росса, это будет продолжаться, пока в России не произойдет переворот и ФСБ не отойдет от власти.

Напомним, что ранее астролог ошарашил общество еще одним предвидением – возле Украины может вспыхнуть еще одна война – будут конфликтовать Польша и Беларусь, сказал Росс в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен". Он отметил, что Беларусь захочет аннексировать Сувальский коридор. На это могут отреагировать поляки и попытаться ввести войска в Минск.

"Польша может объявить им войну, захватить Минск. Правда, это произойдет только тогда, когда Беларусь начнет какие-нибудь движения в Сувальском коридоре", – говорит он.

Совет астролога Зеленскому

Также Влад Росс посоветовал Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана.

"Мы слышали, что Зеленский говорил о месяцах – нас убеждают, чтобы мы капитулировали, отдали свои территории. Вообще я очень советую Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана, чтобы дождаться, когда они уйдут. Сейчас можно соглашаться и тянуть время, но ровно до того времени, когда в Белый дом зайдет новый президент США", – отметил Росс.

Пророчество астрологов ложно?

В Сети множество предсказаний о том, что судьба Украины будет зависеть именно от нового президента США. Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова прокомментировала "пророчество" о том, что, мол, "Украину спасет женщина" и ею может быть Камала Харрис — кандидат в президенты США. Ясновидящая отметила, что это не совсем правда.

"Сразу скажу, что никак. Но есть дополнение. Камала Харрис — она не является лицом, которое будет что-то решать. Она просто трансфер для важных людей, она не постоянна в своей должности. А просто для того, чтобы кого-то привести за собой", – говорит Пасынкова.

Камала Харрис станет президентом США?

В свою очередь астролог Влад Росс заявил, что у вице-президента США Камала Харрис есть шанс победить Дональда Трампа и стать следующим президентом Америки. Такой прогноз сделал звездовед, анализируя ее карту рождения. Он также напомнил, что давно прогнозировал результаты выборов президента США.

"Раньше я говорил, что в конце президентства Джо Байдена заменит женщина и ее объявят следующим президентом США. Мой прогноз может оставаться действительным – Камала Харрис сейчас имеет все шансы стать действующим президентом", – отметил Росс.

Что означает дата рождения Харрис?

Влад Росс проанализировал время и дату рождения Камалы Харрис и сделал интересные выводы.

"Самое интересное, что у нее на момент рождения восходил знак Близнецов, то есть Асцендент в Близнецах там, где сейчас Юпитер – планета власти. Выходит очень интересная ситуация – Дональд Трамп тоже Близнецы, у Гевина Ньюсома (губернатор штата Калифорния) дом карьеры также находится в Близнецах. Но самое интересное, что в гороскопе Камалы Харрис годовой соляр включается в день рождения в королевском градусе, а родилась она 20 октября 1964 года. У нее королевская комбинация соляра этого года, а также выраженный пятый дом. Пятый дом – всегда возможность победить: в лотерее, в избирательной кампании, другие возможности. Поэтому ее могут поднять звезды", – говорит астролог.

Что ждет украинцев?

Что ждет украинцев и россиян в ближайшие дни? В Сети сотни прогнозов от мольфаров, астрологов и провидцев. Один из них удивил своим прогнозом и назвал, какие области в ближайшие месяцы возьмется плотно обстреливать Россия, а также ответил на вопрос, использует ли Путин "ядерку". По его словам, рашисты будут плотно атаковать южные регионы. Ситуация на юге Украины, в частности в Херсоне и Одессе, будет оставаться напряженной, а жителям южных областей следует готовиться к возможным эвакуациям. Такой прогноз дал мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН.

"Ядерке" быть?

А вот возможность использования Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины Гордеев называет крайне низкой.

Продвижений на фронте не будет?

Между тем, астролог Влад Росс отметил, что освобождения временно оккупированных территорий Вооруженными Силами Украины пока не видит. А еще он допустил очередную замену главнокомандующего ВСУ.

"С сентября у нас может быть совершенно новый молодой генерал, несоветской школы. У нас будут возможности для атаки, контратаки", – говорит Росс.

Крымский мост – все?

Но и это не все прогнозы. Астролог добавил, что в сентябре и в октябре наши контратаки будут связаны с Крымом. Уничтожение Крымского моста может произойти осенью.

Кроме того, по данным астролога, непростой обстановкой может быть и на Покровском направлении.

"По всем показателям – переломный 10-й месяц. Там будет коридор затемнений. 2 октября будет солнечное затмение. Многое может быть поставлено на карту или многое может измениться. А вот летом есть опасность провала. У нас самая опасная ситуация связана с Покровском. Если враг его возьмет – может быть просто ужас. Дай Бог, чтобы этого не случилось, иначе враг сможет пройтись как в свое время по Харьковской области", – резюмировал звездовед.

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К слову, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова считает, что война в Украине вряд ли закончится в 2024 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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