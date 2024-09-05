Будет сюрприз: "Нострадамус" назвал точный год окончания войны в Украине

Перед концом будет обострение, которое может начаться в сентябре 2024 года.

Война РФ против Украины может закончиться уже в 2025 году, в пределах от мая до октября.

Такой прогноз озвучил индийский астролог Кушал Кумар, которого назвали "Нострадамусом", пишет Daily Star.

Однако он предупредил, что перед концом будет обострение, которое может начаться в сентябре 2024 года.

"Существует вероятность беспрецедентно ужасающе расширенного сценария войны в сентябре 2024 года, который может охватить период вплоть до конца текущего 2024 года, а в мае 2025 года, вероятнее всего, произойдет урегулирование ситуации. Но с середины октября 2024 года может быть еще один сюр. может повлечь за собой окружение сил, когда линии поставки будут либо ограничены, либо даже заблокированы. И это может вызвать печальную ситуацию", — предупредил он.

По его прогнозу, война на море станет " одной из самых горячих точек войны во всем мире".

"Война на море, охватывающая одну из горячих точек мира, может открывая новый фронт. Как было сказано, в мае 2025 года или примерно в мае 2025 года на основных фронтах может воцариться спокойствие, где-то в любое время — с середины мая до середины октября 2025 года", — добавил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, по прогнозу астролога Влада Росса, Украину спасет женщина-президент США.

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